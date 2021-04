Pokémon GO: Alle Events im Mai 2021 – Welches lohnt sich?

Bei Pokémon GO trefft ihr im Mai 2021 auf Xerneas und Yveltal. Wir zeigen euch alle Events, Rampenlichtstunden, Raidstunden und was euch sonst noch in den nächsten Wochen erwartet.

Um was geht es? Für Pokémon GO gab Entwickler Niantic jetzt bekannt, wie es im Monat Mai mit den Events aussieht. In der Übersicht zeigen wir euch alle Rampenlichstunden, Raidstunden und weitere Events wie Illiminierenden Legenden X und Y. Letztere bringen Xerneas und Yveltal ins Spiel.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch aktualisieren, damit ihr ihn stets als Anlaufstelle zu Event-Infos nutzen könnt.

Mai-Events 2021 in der Übersicht

Das sind die Events: In der folgenden Tabelle findet ihr immer den Zeitraum und den genauen Namen des Events. Weiter unten zeigen wir euch dann noch die Highlights des Monats.

Zeitraum Event 1. Mai bis 31. Mai Neue Forschung für Giovanni, der jetzt

Lavados nutzt 1. Mai bis 1. Juni Forschungsdurchbruch mit Galar-Ponita 4. Mai bis 17. Mai Illuminierende Legenden X 4. Mai bis 18. Mai Legendäre Raids mit Xerneas 4. Mai bis 15. Mai Bisaflor, Mega-Glurak Y und Mega-Schlapor

in Mega-Raids. 4. Mai Rampenlichtstunde mit

Waumboll

(Doppelte Fang-Bonbons) 5. Mai Legendäre Raidstunde mit

Xerneas 11. Mai Rampenlichtstunde mit

Dratini

(Doppelte Verschicken-Bonbons) 12. Mai Legendäre Raidstunde mit

Xerneas 15. Mai Community Day 15. Mai bis 1. Juni Mega-Raids mit Ampharos, Mega-Hundemon

und unbekannten Pokémon 18. Mai bis 31. Mai Illuminierende Legenden Y 18. Mai bis 31. Mai Legendäre Raids mit Yveltal 18. Mai Rampenlichtstunde mit

Alola-Rattfratz

(Doppelte Entwicklungs-EP) 19. Mai Legendäre Raidstunde mit

Yveltal 24. Mai PvP: Kanto-Cup in Season 7 25. Mai Rampenlichtstunde mit

Marill

(Doppelter Fang-Sternenstaub) 26. Mai Legendäre Raidstunde mit

Yveltal

Welche Events lohnen sich im Mai 2021 besonders?

Illuminierende Legenden Y: Während des Events trefft ihr zum allerersten Mal Xerneas in Pokémon GO. In der Wildnis treten Pokémon von Typ Fee und Drache häufiger auf. Gemeinsam wird an einem Ziel gearbeitet, möglichst viele Pokémon zu fangen. Bei 500 Millionen Fängen von Fee-Pokémon, wird Pam-Pam erscheinen.

Das Event zu den Illuminierenden Legenden Y lohnt sich allein schon, um Xerneas und die 4 neuen Pokémon aus Gen 6 zu fangen.

Illuminierende Legenden X: Das X-Event bringt das neue, legendäre Pokémon Yveltal zu Pokémon GO. Außerdem erscheinen in der Wildnis häufiger Pokémon des Typs Unlicht. Auch bei diesem Event könnt ihr besondere Boni freischalten, die dann ab der zweiten Event-Woche aktiv sind.

Beide Events mit den illuminierenden Legenden lohnen sich auch für die Spieler, die noch an Schritt 2 der Spezialforschung mit Mew arbeiten. Denn dafür muss man bestimmte Typen von Pokémon fangen. Da Drachen in der Wildnis eher selten sind, ist das eine gute Gelegenheit dafür.

Rampenlicht-Stunden: Vor allem die Events mit Dratini und Marill lohnen sich für euch. Am 11. Mai steht Dratini im Rampenlicht und ihr erhaltet doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Am 25. Mai trefft ihr dann Marill in der Rampenlichtstunde und erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Von den Stunden mit Dratini versprechen sich Trainer viele Fänge für ihre Medaillen und noch mehr Hilfe für die Mew-Forschung. Bei Marill lockt vor allem der doppelte Sternenstaub für die Fänge und für die Möglichkeit auf starke PvP-Angreifer.

Auf welches der bisher angekündigten Events im Mai 2021 bei Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.