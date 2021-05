Pokémon GO bringt Sonntag noch ein Marill-Event, Trainer nervts

In Pokémon GO startet am Wochenende die Begrenzte Forschung mit Marill. Doch Trainer sind mit der Ankündigung nicht zufrieden. Sie fragen, warum Marill so viele Events kriegt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO startet am Sonntag, dem 9. Mai, eine Begrenzte Forschung. Dabei steht das Wasser- und Fee-Pokémon Marill während des Event-Tages im Fokus. Euch erwarten viele exklusive Aufgaben, die euch mit Marill-Begegnungen belohnen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was wir zum Marill-Forschungs-Event wissen und, warum Trainer davon genervt sind.

Begrenzte Forschung mit Marill – Start und Infos

Wann geht’s los? Die Begrrenzte Forschung mit Marill startet am 9. Mai um 08:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann bis abends um 22:00 Uhr Zeit, um daran teilzunehmen und die Event-Quests zu lösen.

Das ist noch bekannt: Ihr habt während des Events wieder die Chance, Shiny Marill zu begegnen. Die schillernde Form ist schon lange Zeit in Pokémon GO verfügbar. Dazu gibt es auch Feldforschungen, die euch auch mit Marill-Begegnungen belohnen.

Wie lief das bei anderen Events? Die Begrenzten Forschungen sind in Pokémon GO ein wiederkehrendes Format. Die Pokémon, die daran teilnehmen, verändern sich. So gab es schon Forschungsevents mit Sniebel, Nidoran oder Snubbull.

Die vergangenen Events konnten Trainer problemlos von Zuhause aus lösen, dafür musste man seine 4 Wände nicht verlassen. Bisher waren die Forschungen immer in 3 Quests pro Kapitel aufgeteilt, die euch dann alle mit dem jeweiligen Event-Pokémon belohnten.

Lohnt sich Marill in Pokémon GO?

Im PvE, also in Raids gegen die Raidbosse, spielen Marill und die Weiterentwicklung Azumarill keine nennenswerte Rolle. Im PvP hingegen sieht das ganz anders aus. Bei den Trainerkämpfen führt Marill in der Superliga zusammen mit Galar-Flunschlick das Feld an. Sie sind die beiden stärksten Pokémon, die ihr in der Superliga nutzen könnt.



Trainer zeigen genervte Reaktionen, warum?

Das schreiben Trainer: Trainer schreiben “Nicht noch ein Marill-Event” oder, dass sie schon die gesamte Shiny-Familie besitzen und jetzt keinen Grund sehen, am Event teilzunehmen (via twitter.com). Das größte “Problem”, von dem man liest, ist die Häufigkeit der Marill-Events.

Auch auf reddit zeigen Trainer ihre Meinungen zum Event. So schreibt Nutzer ZekromFPS (via reddit):

Fast 700 Pokémon in GO. Niantic: Jap, geben wir ihnen das dritte Marill-Event innerhalb eines Jahres

Andere vermuten, dass Niantic wohl wirklich jedem Spieler die Chance geben will, starke Azumarill für die PvP-Liga zu sammeln.

Wie gefällt euch die Ankündigung zum Marill-Forschungstag? Ist das etwas, über das ihr euch freut oder habt ihr schon Shinys und starke PvP-Exemplare? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

