In Pokémon GO startet am 4. April das Frühlingsevent (Oster-Event) 2021. Wir zeigen euch hier alle Inhalte und welche Bilder die Dataminer dazu schon gefunden haben.

Was ist das für ein Event? Vor einigen Tagen kündigte Niantic das Frühlingsevent 2021 in Pokémon GO an. Das ist dann das Oster-Event, das unter diesem Namen stattfindet. Es läuft nur wenige Tage, hat aber dafür ein neues Shiny, ein neues Mega-Pokémon und Blumenkränze mit dabei.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was über das Event bekannt ist und was Dataminer bereits für Einblicke in die neuen Inhalte gewinnen konnten.

Alle Infos zum Oster-Event 2021

Wann geht es los? Der Start ist am Sonntag, dem 4. April um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann nicht mal ganz eine Woche Zeit, das Ereignis auszunutzen. Am Donnerstag, dem 8. April endet das Oster-Event um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was spawnt? In der Wildnis trefft ihr häufiger auf Owei, Marill, Plusle, Minun, Haspiror und Scoppel sowie Pikachu.

Pokémon mit Blumenkranz: Als Besonderheit bietet dieses Event Spawns von Pokémon, die einen Blumenkranz tragen. Das können Chaneira und Pikachu in der Wildnis tragen. Wenn Wonneira aus einem Ei schlüpft, kann es außerdem einen Blumenkranz tragen. Mit Glück trefft ihr schillernde Varianten von Chaneira und Wonneira.

Entwickelt ihr ein Chaneira, das einen Blumenkranz trägt, weiter, dann trägt auch Heiteira dieses modische Accessoire. Dataminer fanden bereits heraus, wie das dann im Spiel aussieht. Im eingebetteten reddit-Beitrag könnt ihr euch schon ein Bild der Blumenkranz-Pokémon machen:

Neue 2-km-Eier: Erhaltet ihr während des Events 2-km-Eier, dann können daraus die folgenden Pokémon schlüpfen: Owei, Evoli mit Blumenkranz, Pichu mit Blumenkranz, Togepi, Azurill, Haspiror, Wonneira mit Blumenkranz, Mampfaxo, Geronimatz und Scoppel.

Wer ist das Mega-Pokémon? In den letzten Monaten veränderte Niantic immer wieder die Aufstellung der Mega-Pokémon. Zum Oster-Event kehrt das Mega-Schlapor zum ersten Mal in die Raids. Im eingebetteten reddit-Beitrag oben seht ihr, wie der Boss aussieht.

3 Boni begleiten das Event

Welche Boni sind das? Neben diesen neuen Inhalten gibt es Boni, die während der gesamten 4 Tage aktiv sind. Die drehen sich vor allem um Eier, helfen aber auch beim Verdienen von Erfahrungspunkten.

Für das Ausbrüten von Eiern erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons

Eier werden während des Events doppelt so schnell ausgebrütet

Glücks-Eier bleiben eine ganze Stunde aktiv, statt nur einer halben Stunde

Um den Bonus mit den Brutmaschinen auszunutzen, dürft ihr nicht zu früh anfangen. Die halbe Distanz zum Schlüpfen zählt nur für die Eier, die nach dem Start des Events in die Brutmaschine gelegt wurden. Wenn ihr schon vorher Eier in den Brütern hattet, verringern sie nach Start des Events nicht ihre Distanz.

In unserer Event-Übersicht für den April 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch, was in den nächsten Wochen noch im Spiel passiert und welche Termine ihr euch freihalten solltet. Freut ihr euch schon auf das Oster-Event?