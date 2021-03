In Pokémon GO wurden die Details für das Frühlings-Event über die Oster-Feiertage bekannt gegeben. So erwartet euch ein neues Shiny, seltene Spawns und ein neues Mega-Pokémon.

Wann läuft das Frühlings-Event? Los geht es diesen Sonntag, am 4. April, um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event läuft dann bis zum 8. April – ihr habt also nur 5 Tage Zeit, um das Event auszunutzen.

Das Event ist quasi das Ereignis über Ostern und zahlreiche Pokémon, die im Verbindung zum Osterfest stehen, erscheinen im Spiel. MeinMMO gibt euch hier die Übersicht.

Shiny Scoppel und Mega-Schlapor zum Frühlings-Event

Das sind die Boni: Die Liste der Boni ist diesmal wieder lang und beinhaltet so einige Überraschungen. Wir zeigen euch die komplette Liste:

In der Wildnis erscheinen: Pikachu mit Blumenkranz, Chaneira mit Blumenkranz, Owei, Marill, Plusle, Minun, Haspiror und Scoppel

Shiny Scoppel taucht erstmalig in der Wildnis auf

In den 2-km-Eiern findet ihr: Owei, Evoli mit Blumenkranz, Pichu mit Blumenkranz, Togepi, Azurill, Haspiror, Wonneira mit Blumenkranz, Mampfaxo, Geronimatz und Scoppel

Mega-Schalpor erscheint erstmalig in den Mega-Raids

Exklusive Feldforschungen beinhalten unter anderem Geronimatz und Azumarill

Besondere Sticker erhaltet ihr durch das Drehen von PokéStops und das Öffnen von Geschenken

Es gibt eine besondere Sammler-Herausforderung, die ein Glücks-Ei, Mega-Energie für Schlapor und EP beinhaltet

Doppelte Bonbons fürs Ausbrüten von Pokémon

Glücks-Eier sind eine Stunde lang aktiv

Die Brutdistanz wird halbiert

Unten seht ihr die Shinys der Scoppel-Familie.

Wie stark sind die Event-Spawns? Interessant sind vor allem die Spawns von Chaneira. Das Pokémon ist außerhalb von Events ziemlich selten und die Shiny-Form ist begehrt bei den Trainern. Nun könnt ihr es mit einem Blumenkranz als exklusives Pokémon fangen.

Dazu könnt ihr einen Haufen an weiteren Shinys fangen. Alle aufgelisteten Pokémon tauchen auch in der schillernden Form auf – besonders interessant ist hier natürlich das neue Shiny Scoppel, welches ebenfalls vermehrt erscheinen soll.

Warum ist Chaneira so beliebt? Das Pokémon ist einer der



Seit einiger Zeit gibt es nun die Shiny-Form von Chaneira im Spiel. Sie ist grünlich und unterscheidet sich recht deutlich von der normalen Form. Das Pokémon ist einer der besten Verteidiger im Spiel . Die Entwicklung Heiteira ist sogar der beste Verteidiger. Wenn ihr also effektiv Münzen in Arenen verdienen wollt und dabei eine Arena aktiv verteidigt, solltet ihr ein Heiteira platzieren.Seit einiger Zeit gibt es nun die Shiny-Form von Chaneira im Spiel. Sie ist grünlich und unterscheidet sich recht deutlich von der normalen Form.

Lohnt sich Mega-Schlapor? Die Mega-Entwicklung von Schlapor ist neben dem Typ Normal auch noch von Typ Kampf. Dadurch wird es im Kampf durchaus interessanter. Die Werte von Mega-Schlapor sind solide und kein Kampf-Pokémon hat bisher einen höheren Angriffswert.

Das Problem sind allerdings die Attacken. Bisher soll die Mega-Entwicklung ein echt schlechtes Kampf-Moveset lernen: Fußkick und Fokusstoß. Damit würde es sich nicht gegen andere Kampf-Pokémon durchsetzen. Sollte Niantic nochmal an den Attacken schrauben, dann könnte Mega-Schlapor nochmal deutlich interessanter werden.

Welchen Bonus sollte man sonst noch ausnutzen? Interessant ist die Chance auf Geronimatz bei Raids und Quests. Das Pokémon ist normalerweise verdammt selten und ist erst seit kurzem als Shiny in Pokémon GO verfügbar. Ihr solltet also die Quests rund um Geronimatz jagen und abschließen.

Zusätzlich lohnen sich die 2-km-Eier. Dort findet ihr fast ausschließlich mögliche Shinys und durch die halbierte Brutdistanz könnt ihr effektiver brüten.

Wie geht es nach dem Frühlings-Event weiter? Das Frühlings-Event ist erst der Auftakt in einen vollgepackten April. So warten zahlreiche Raid- und Rampenlichtstunden auf euch. Dazu kommen noch weitere Events mit neuen Pokémon und besonderen Boni. Wir geben euch hier die genaue Übersicht über alle Events im Monat April:

