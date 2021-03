Pokémon GO: Alle Events im April 2021 – Welches lohnt sich?

Auf welche Events freut ihr euch im Monat April am meisten? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern über die Events aus.

Community Day mit Serpifeu: Bei diesem Community Day habt ihr die Chance auf ein bisher ziemlich seltenes Shiny. Serpifeu gab es bisher nur in einem Event vermehrt und seitdem ist die Shiny-Version sehr selten. Dazu kommt noch, dass es dreifachen Sternenstaub für gefangene Pokémon gibt. Das ist die wichtigste Ressource im Spiel und am Community Day könnt ihr richtig abräumen.

Frühlings-Event in Pokémon GO: Dieses Event startet an Ostern und verspricht spannende Boni. So soll die gesamte Chaneira-Familie mit Blumenkranz erscheinen. Abgesehen von dem Blumenkranz sind Chaneira und Heiteira richtig starke Arena-Verteidiger, die sich durchaus lohnen. Außerhalb von Events sind diese Pokémon ziemlich selten und hier werdet ihr gute Chancen auf ein Shiny haben.

Wir zeigen euch hier eine Übersicht aller Events in einer Tabelle. Dort könnt ihr immer wieder in den kommenden Wochen draufschauen, damit wir sie regelmäßig mit den neuen Infos updaten.

Was sind das für Events? Für den Monat April stehen wieder zahlreiche Events an, die Entwickler Niantic bereits jetzt angekündigt hat. Dazu zählen Raid- und Rampenlichtstunden, neue Raid-Bosse und mehrtägige Ereignisse.

In Pokémon GO kennt man nun die meisten Events aus dem Monat April. Wir zeigen euch die Starts und Enden der Events und verraten, welche Ereignisse sich besonders lohnen.

