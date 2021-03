Entwickler von Pokémon GO kündigt neues AR-Spiel an – Erscheint schon 2021

Die Entwickler von Pokémon GO, Niantic, haben eine neue Kooperation mit Nintendo angekündigt. So soll noch 2021 eine neue App rund um die Welt der Pikmin erscheinen.

Das wurde angekündigt: Die Kooperation von Niantic und Nintendo soll gleich mehrere Mobile-Apps hervorbringen. Den Start macht eine App, die sich um das Franchise von Pikmin drehen soll. Das Spiel soll schon in diesem Jahr erscheinen und dabei erneut auf AR-Funktionen setzen.

Wir zeigen euch, was bisher zum neuen Spiel bekannt ist und welche Features uns möglicherweise erwarten könnten.

AR-Spiel zu Pikmin angekündigt – Das steckt drin

Das wurde bereits verraten: Viele Details gibt es bisher noch nicht zu dem Pikmin-Spiel. Es ist der erste Titel, der von Niantic im japanischen Studio entwickelt wird und er soll dabei ebenfalls AR-Funktionen nutzen.

Das Gameplay soll dazu anregen, sich zu Bewegen und das Laufen mehr lohnenswert machen. Weitere Details gab es allerdings noch nicht und es wurde auch noch kein Gameplay gezeigt.

Was ist Pikmin überhaupt? Hierbei handelt es sich um eine Strategie-Spielreihe von Nintendo. Das erste Pikmin-Spiel erschien 2001 und mittlerweile gibt es zusammen mit Ablegern insgesamt 7 Teile, die auf den verschiedensten Plattformen von Nintendo erschienen sind.



Pikmin sind kleine Helfer, die ihr wie Karotten aus dem Boden ziehen könnt. Ihr könnt ihnen dann Befehle geben, sodass sie beispielsweise Hindernisse aus dem Weg räumen oder Gegner bekämpfen.

Wann soll die App erscheinen? Hierzu sagte Niantic nur “später im Jahr”. Der Release ist also noch für 2021 geplant, doch ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Was könnte uns dort erwarten? Das sind bisher nur Spekulationen, aber das Spielprinzip von Pikmon harmoniert gut mit dem AR-Aspekt von Niantic. So könnte man beispielsweise in der gesamten Welt die kleinen Pikmins suchen, die man dann für Aufgaben einsetzen muss. Das Kämpfen gegen Gegner kennen wir bereits aus Pokémon GO und Wizards Unite und es könnte auch gut zum Pikmin-Spiel passen.

Wir werden spätestens zum Release des Games erfahren, wie das Gameplay tatsächlich ablaufen wird.

So könnt ihr dabei sein: Wer schon jetzt interessiert ist, kann sich auf der Website von Niantic für Updates anmelden. Dort müsst ihr eure Mail-Adresse, Geburtsdatum und Region hinterlegen. Danach erhaltet ihr alle neuen Infos zum Pikmin-Spiel per Mail.

