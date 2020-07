Niantic, die Macher von Pokémon GO, bringen ihr nächstes Spiel auf den Markt! Diesmal dreht es sich um das beliebte Gesellschaftsspiel „Die Siedler von Catan“. Wir zeigen euch, wie ihr die ersten Minuten bereits testen könnt.

Um was für ein Spiel geht es? Catan: World Explorers heißt das neue AR-Spiel von Niantic. Damit könnt ihr die ganze Welt in eine Partie Catan verwandeln und durch die Augmented-Reality-Mechaniken an echten Sehenswürdigkeiten in eurer Stadt Rohstoffe erhalten.

Das Grundprinzip von „Die Sieder von Catan“ bleibt erhalten, allerdings wird es von Niantic so angepasst, dass ihr es überall auf der Welt online spielen könnt.

Catan: World Explorers austesten – So geht’s

Kann man bereits spielen? Auf der Website vom Spiel könnt ihr euch bereits vorregistrieren und dann direkt loslegen, wenn es offiziell losgeht. Ein Releasedatum dafür gibt es aber noch nicht.

Ihr könnt euch allerdings schon eine APK-Datei herunterladen, die euch die ersten Minuten vom Spiel zocken lässt. Die verlinkte APK-Datei müsst ihr nur anklicken und könnt dann den Anweisungen folgen. Wenn ihr die App installiert habt, könnt ihr loslegen.

So sieht Catan: World Explorers aus

Was kann man bereits spielen? Nur die ersten Minuten vom Spiel sind verfügbar. Ihr könnt durch das Tutorial schauen und dabei die Grundlagen vom Spiel verstehen.

Wenn ihr das Tutorial gemeistert habt, dann landet ihr auf der Map, die ihr auch aus Wizards Unite oder Pokémon GO kennt. Allerdings ist im Umkreis kein Stop zum Interagieren und auch sonst passiert noch nichts im Spiel. Ihr könnt also lediglich das Tutorial so richtig spielen.

Was genau muss man im Spiel machen? In Sieder von Catan müsst ihr Straßen und Siedlungen aus dem Boden stampfen, um euch ein kleines Imperium aufzubauen. Das funktioniert aber nur durch Rohstoffe, die ihr verdienen oder tauschen könnt.

Im Spiel von Niantic erhaltet ihr diese Rohstoffe von euren Sehenswürdigkeiten. Es soll aber auch seltenere Ressourcen geben, die ihr dann untereinander tauschen müsst.

Ihr interagiert im Team, für das ihr euch entschieden habt. Zusammen könnt ihr dann eure Siedlungen erweitern und euch auf globaler und lokaler Ebene mit den anderen Teams messen.

Wenn ihr generell auf der Suche nach guten AR-Games seid, dann empfehlen wir euch hier die 5 besten Alternativen zu Pokémon GO.