Pokémon GO startet Xerneas-Event mit neuer Forschung und Raids

In Pokémon GO startete das Event mit Xerneas “Illuminierende Legenden X”. Es bringt eine neue Befristete Forschung und andere Pokémon in den aktuellen Raids. Wir zeigen euch alle Änderungen.

Was ist neu? Am 4. Mai startete um 10:00 Uhr das Event “illuminierende Legenden X”, das Xerneas und neue Pokémon aus der 6. Generation ins Spiel bringt.

In der Übersicht zeigen wir euch die neue begrenzte Forschung, die euch mit einem Regen-Lockmodul belohnt und außerdem, welche Raidbosse ihr nun trefft.

Befristete Forschung zu illuminierende Legenden X

Für die Forschung sollt ihr Geschenke versenden, gegen Team GO Rocket antreten und Fee-Pokémon fangen. Außerdem ist ein Kampf gegen Giovanni geplant. Für das Lösen der Forschung habt ihr bis zum 17. Mai 2021 um 20:00 Uhr Zeit.

Die Forschung ist in 7 Kapitel aufgeteilt.

illuminierende Legenden X – 1/7

Aufgabe Belohnung Sende 5 Geschenke an Freunde Begegnung mit

Pummeluff Besiege 3 Rocket-Rüpel Begenung mit

Kindwurm Fange 7 Fee-Pokémon Begegnung mit Piepi

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 1.500 Erfahrungspunkte und 15 Superbälle. Wir zeigen euch, wie ihr Freunde in Pokémon GO findet, denen ihr Geschenke senden könnt.

illuminierende Legenden X – 2/7

Aufgabe Belohnung Verdiene 7 Herzen mit deinem Kumpel 10 Himmihbeeren Erlöse 3 Crypto-Pokémon Begegnung mit Dratini Fange 15 Fee-Pokémon Begegnung mit Marill

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 2.000 Erfahrungspunkte und ein Rocket-Radar.

illuminierende Legenden X – 3/7

Aufgabe Belohnung Besiege Rocket-Anführer Arlo 5 Hypertränke Besiege Rocket-Anführer Cliff 3 Beleber Besiege Rocket-Anführer Sierra 3 Top-Tränke

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 2.500 Erfahrungspunkte und ein Super-Rocket-Radar.

illuminierende Legenden X – 4/7

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Rocket 2.000 EP Kämpfe gegen den Boss von Team Rocket 2.000 EP Besiege den Boss von Team Rocket 2.000 EP

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 3.000 Erfahrungspunkte und einen Rauch.

Bedenkt, dass ihr seit dem 1. Mai durch das Gewinnen gegen Giovanni ein Crypto-Lavados als Belohnung erhaltet.

illuminierende Legenden X – 5/7

Aufgabe Belohnung Entwickle 3 Feen-Pokémon 1 Sinnoh-Stein Nutze einen Rauch Begegnung mit Flunkifer Fange 20 Fee-Pokémon Begegnung mit Parfi

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 4.000 Erfahrungspunkte und 10 Sananabeeren.

illuminierende Legenden X – 6/7

Aufgabe Belohnung Lande 10 großartige Würfe Begegnung mit Flauschling Nutze 15 Beeren zum Fangen von

Pokémon Begegnung mit Waumboll Fange 7 verschiedene Spezies von

Feen-Pokémon Begegnung mit Azumarill

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 6.000 Erfahrungspunkte und 15 Hyperbälle.

illuminierende Legenden X – 7/7

Aufgabe Belohnung Schließe 5 Feldforschungs-Aufgaben ab 25 Pokébälle Gewinne einen Raid Begegnung mit Kaumalat Fange 50 Feen-Pokémon Begegnung mit Pixi

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Schritte auf dieser Stufe, erhaltet ihr dafür 5.000 Sternenstaub und das neue Regen-Lockmodul.

Nutzt ihr das Regenmodul an einem PokéStop, zieht ihr damit Pokémon an, die Wasser mögen. Das sind Wasser, Käfer oder auch Elektro-Pokémon. Außerdem hilft euch das Regen-Lockmodul, wenn ihr Viscargot zu Viscogon entwickeln wollt.

Aktuelle Raids zum Xerneas-Event im Mai 2021

Passend zum Start des Events haben sich die Raidbosse auf den Arenen in Pokémon GO verändert. Wir zeigen euch in der folgenden Tabelle, welche Bosse ihr nun auf den Arenen in den verschiedenen Schwierigkeiten findet.

Schwierigkeit Bosse Tier 1 Galar-Ponita

Dratini*

Marill*

Kindwurm*

Psiau Tier 3 Alola-Kokowei*

Togetic

Flunkifer*

Libelldra Tier 5 Xerneas Mega-Raids Mega-Bisaflor*

Mega-Glurak Y*

Mega-Schlapor* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück in der Shiny-Form treffen

In unserem Konter-Guide gegen Xerneas in Pokémon GO zeigen wir euch viele Angreifer, die in diesem Raid besonders effektiv sind. Nutzt sie, um Xerneas anschließend einfach zu fangen.

Wie gefallen euch die Änderungen vom Xerneas-Event? Habt ihr Lust auf die neue Forschung und die Raids, oder sind euch das zu wenig neue Inhalte? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.