Pokémon GO startet morgen das neue Gen-6-Event – Das erwartet euch

In Pokémon GO startet das Event “Illuminierende Legenden X”. Das bringt die 6. Generation in Form von Xerneas und weiteren Pokémon als Release mit. Wir zeigen euch alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Was ist das für ein Event? Für die Trainer gibt es in Pokémon GO Nachschub mit Pokémon aus der Kalos Region. Das ist die Heimat der Pokémon aus Generation 6. Dazu steht der Release von Xerneas, dem Lebens-Pokémon, und von Yveltal, dem Zerstörungs-Pokémon, bevor. Den Anfang macht Xerneas mit einem Event, das einige weitere neue Pokémon im Spiel freischaltet.

Wir zeigen euch hier alles, was ihr zum Event mit Xerneas wissen müsst.

Illuminierende Legenden X – Start, Infos, Inhalte

Wann geht es los? Der Startschuss fällt am Dienstag, den 4. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit. Ab dann könnt ihr von den neuen Inhalten und Boni profitieren.

Wie lange läuft das Event? Das Event läuft fast zwei Wochen und endet dann am Montag, den 17. Mai 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Welche neuen Pokémon kommen? Das Highlight ist der Release von Xerneas, dem neuen legendären Pokémon aus Generation 6. Das trefft ihr dann in Raids der Stufe 5. In unserem Konter-Guide zu Xerneas in Pokémon GO zeigen wir euch Stahl- und Gift-Pokémon, die im Kampf besonders stark sind.

Parfi, Flauschling und Viscora sind neue Pokémon, die ihr sogar in der Wildnis entdecken könnt. Dabei soll die Chance auf Viscora allerdings eher vom Glück abhängig sein. Als viertes neues Pokémon könnte Pam-Pam freigelassen werden. Das ist an eine Challenge gekoppelt.

Regen-Lockmodul: Nutzt ihr dieses Modul bei einem PokéStop, zieht ihr damit Pokémon an, die Regen mögen. Das sind Wasser-, Käfer- oder auch Elektro-Pokémon. Ihr braucht das Modul, wenn ihr Viscargot zu Viscogon entwickeln wollt. Ihr könnt Viscargot auch entwickeln, wenn es generell im Spiel regnet.

Befristete Forschung: Wie ihr das von den letzten Events schon kennt, startet auch zum Xerneas-Event eine befristete Forschung. Dabei trefft ihr Fee-Pokémon wie Parfi und Flauschling. Zu den Belohnungen gehört auch das neue Regen-Modul.

Besondere Attacken: Während des Events können Dragoran und Brutalanda besondere Attacken erlernen. Entwickelt ihr Dragonir oder nutzte eine Lade-TM, kann Dragoran Draco-Meteor erlernen. Entwickelt ihr Draschel oder nutzt eine Lade-TM, kann Brutalanda Wutanfall erlernen.

Raids: In Raids trefft ihr Psycho-, Drachen- und Fee-Pokémon. Dazu gehören Kaumalat, Galar-Ponita, Parfi und Flauschling. Eine genaue Auflistung findet ihr nach Start des Events hier auf MeinMMO.

7-km-Eier: Die Inhalte der 7-km-Eier verändern sich für das Event. Erhaltet ihr nach Start des Events ein 7er-Ei, dann können daraus die folgenden Pokémon schlüpfen:

Pii

Fluffeluff

Azurill

Kaumalat

Flauschling

Parfi

Ihr könnt noch mehr Boni freischalten

Besondere Challenge für mehr Boni: In der Zeit vom 4. Mai bis zum 11. Mai sollen Trainer auf der ganzen Welt insgesamt 500 Millionen Fee-Pokémon fangen. Wir dieses Ziel erreicht, dann erweitert sich das Event mit Xerneas um folgende Boni:

Für den Rest des Events gibt es dreifache Fang-EP

Pam-Pam erscheint für den Rest des Events in Raids

Mit Glück begegnet ihr schillernden Galar-Ponita. Es ist auch möglich, diese Shinys nach dem Event zu finden.

Wie geht es dann weiter? Nach dem Event mit Xerneas startet ein Event mit Yveltal. Das ist das nächste legendäre Pokémon aus der 6. Generation, das ihr dann fangen könnt. Wir haben für euch hier auf MeinMMO eine Übersicht mit allen Events im Mai 2021 bei Pokémon GO. Dort findet ihr die Termine und Pokémon für die Rampenlichtstunden, den Community Day und viele weitere Events.