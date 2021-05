Pokémon GO bringt im Mai Xerneas und Yveltal – Wie stark sind die neuen Monster?

Im Mai werden in Pokémon GO gleich 2 neue legendäre Monster erscheinen: Xerneas und Yveltal. Wir verraten euch hier, wie stark die neuen Pokémon sind und ob sich das Raiden lohnt.

Wann erscheinen die neuen Pokémon? Die legendären Monster erscheinen hintereinander im Mai. Die genauen Daten sind:

4. Mai bis 18. Mai: Legendäre Raids mit Xerneas

18. Mai bis 31. Mai: Legendäre Raids mit Yveltal

Ihr könnt also fast den ganzen Mai über die neuen legendären Monster jagen. Nun bleibt nur noch die Frage offen, ob sich die Raid-Pässe dafür überhaupt lohnen. Wir verraten es euch.

Xerneas in Pokémon GO – Das kann das neue Monster

Das sind die Werte: Hier zeigen wir euch die Werte und Attacken inder Übersicht, damit ihr erstmal einen groben Überblick bekommt:

Typ: Fee

Angriffswert: 250

Verteidigungswert: 185

KP-Wert: 246

Sofort-Attacken: Zen-Kopfstoß (Psycho), Tackle (Normal)

Lade-Attacken: Mondgewalt (Fee), Fokusstoß (Kampf), Donner (Elektro), Vielender (Käfer), Gigastoß (Normal)

So stark wird Xerneas im Vergleich: Unter den Fee-Pokémon gibt es kein Monster, was einen höheren Angriffswert besitzt. Grundsätzlich sind die Voraussetzungen also gut, doch das Problem liegt bei den Attacken. So lernt Xerneas bisher keine Sofort-Attacke von Typ Fee und kann daher nicht wirklich als Fee-Angreifer eingesetzt werden. Im Vergleich zu anderen Fee-Pokémon, die auch eine Sofort-Attacke des Typs beherrschen, schneidet Xerneas also schlechter ab.

Lohnt sich das Raiden? Das bleibt erstmal noch abzuwarten. Zuletzt hatte Niantic immer erst kurz vor dem Release nochmal neue Attacken für legendäre Pokémon hinzugefügt. Könnte Xerneas dann eine Fee-Sofort-Attacke lernen, dann lohnt sich das Pokémon. Ohne diese Attacke ist Xerneas zumindest bisher eher nutzlos und nur für den PokéDex-Eintrag wichtig.

Yveltal in Pokémon GO – Das kann das neue Monster

Das sind die Werte: Auch hier gibt es erstmal einen Überblick über die Werte und Attacken von Yveltal:

Typ: Unlicht und Flug

Angriffswert: 250

Verteidigungswert: 185

KP-Wert: 246

Sofort-Attacken: Standpauke (Unlicht), Tiefschlag (Unlicht), Windstoß (Flug)

Lade-Attacken: Psychokinese (Psycho), Fokusstoß (Kampf), Hyperstrahl (Normal), Finsteraura (Unlicht), Orkan (Flug)

So stark wird Yveltal im Vergleich: Unter den Unlicht-Angreifern hat Yveltal große Konkurrenz. Das Pokémon lernt zwar starke Angriffe und hat einen soliden Angriffswert, doch unter anderem Darkrai ist einfach noch besser. Im Vergleich mit anderen Unlicht-Angreifern ist Yveltal also eher eine Alternative.

Ähnlich sieht es bei den Flug-Angreifern aus. Da punktet Yveltal zwar mit soliden Attacken, doch Konkurrenten wie Rayquaza oder Lavados haben einfach noch bessere Werte.

Lohnt sich das Raiden? Wer noch kein breites Team bei den Typen Unlicht oder Flug hat, der sollte sich Yveltal sichern. Es ist auch definitiv nicht schlecht, doch es gibt bessere Alternativen. Solltet ihr bereits starke Darkrai in eurem Team haben, dann reicht hier auch eher der PokéDex-Eintrag.

Was gibt es sonst noch in Pokémon GO? Der Mai ist noch voller Events in Pokémon GO, sodass ihr nicht nur neue Raid-Bosse jagen müsst. Es gibt weitere neue Monster, starke Events und weitere Highlights. Wir listen euch hier alle Events für den Monat Mai auf:

