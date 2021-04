Pokémon GO startet das große GO Fest 2021 im Juli – Das wissen wir

Der Termin für das GO Fest 2021 in Pokémon GO ist bekannt. Das große Event wird im Juli starten und wieder zwei Tage in Anspruch nehmen.

Wann findet das GO Fest 2021 statt? Die offiziellen Termine für das GO Fest 2021 sind der 17. und 18. Juli 2021. Genaue Startzeiten sind derzeit noch nicht bekannt, allerdings dürfte das wohl wichtigste Event in Pokémon GO wieder einiges an Zeit einnehmen. Zum Vergleich: Das GO Fest 2020 lief an beiden Tagen von jeweils 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit.

Informationen zum Preis für das Event sind ebenfalls noch nicht bekannt. Im letzten Jahr war es so, dass Spieler ein Zugangsticket für das zweitägige Event kaufen mussten. Sobald es hier mehr Informationen gibt, halten wir euch bei MeinMMO auf dem Laufenden.

GO Fest 2021 erneut auf der ganzen Welt

Wo findet das GO Fest 2021 statt? Wie schon 2020 wird das GO Fest 2021 erneut als zweitägiges globales Event stattfinden. Das war im vergangenen Jahr das erstmals der Fall – zuvor fand das GO Fest immer an ausgewählten Orten statt, an die man reisen musste. Dies fällt auch dieses Jahr wieder weg.

Was genau uns zum GO Fest erwartet, halten die Entwickler aber noch unter Verschluss. In der offiziellen Ankündigung betonen sie allerdings, dass neben dem GO Fest in diesem Jahr auch das 25. Pokémon-Jubiläum als auch der fünfjährige Geburtstag von Pokémon GO anstehen. Dementsprechend soll man sich auf ein großes Event einstellen.

Was erwartet uns zum GO Fest 2021?

Diese Hinweise gibt es: Teil der Ankündigung ist ein Teaser-Bild, das mehrere Pokémon zeigt. Dort sind Pikachu, Marill, Sichlor, Fleknoil und Igamaro zu sehen. Auffällig sind die Musiknoten im Logo des Events, insbesondere in Verbindung mit einem Teil der englischen Ankündigung: “Stay tuned for more details!” – “tuned” ist im Englischen auch ein Begriff aus der Musikwelt. Im Pokémon-GO-Subreddit vermuten erste Spieler bereits, dass es sich hierbei um Hinweise auf Meleotta handeln könnte (via reddit).

Die Musiknoten könnten ein Hinweis sein

Bei Meleotta handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon aus der 5. Generation. Es ist in der “Gesangsform” vom Typ Normal und Psycho, wechselt in der “Tanzform” aber den Psy-Typ gegen “Kampf” aus. Es steht in enger Verbindung mit dem Thema Musik und gehört zu den Pokémon der fünften Generation, die in Pokémon GO noch fehlen.

Im vergangenen Jahr war es das mysteriöse Pokémon Victini, das eine wichtige Rolle beim GO Fest 2021 einnahm. Könnte Meleotta dieses Jahr sein Nachfolger werden?

Eine weitere Parallele zum GO Fest im vergangenen Jahr ist neben der globalen Ansetzung auch der Zeitraum von zwei Tagen. 2020 gab es zwei thematisch unterschiedliche Tage. Der Samstag war dabei von Habitaten und unterschiedlichen Spawns geprägt, während am zweiten Tag Team Rocket die Kontrolle über das Event übernahm. Denkbar, dass auch dieses Jahr wieder zwei unterschiedliche Event-Tage anstehen.

Sobald es weitere Informationen gibt, erfahrt ihr sie hier bei MeinMMO! Nun gilt es in Pokémon GO erstmal, die kommenden Events im Mai abzuarbeiten.