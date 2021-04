Am vergangenen Wochenende lief in Pokémon GO das Event zum Freundschaftstag. Doch der kommt bei den Trainern gemischt an. Viele schreiben in den sozialen Netzwerken, dass das Event nicht gut umgesetzt wurde.

So ist die Stimmung: Nach dem Freundschafts-Event am Samstag gibt es einige negative Stimmen in der Community von Pokémon GO. Trainer fragen sich, warum das Event nur so kurz aktiv war und warum die Entwickler auf naheliegende Boni verzichteten.

Für zukünftige Events dieser Art zeigen Trainer klare Wünsche, die sich an das Team hinter Pokémon GO richten.

Warum kriegt das Freundschafts-Event kontroverse Kritiken?

Das war das Event: Am Samstag, den 24. April, lief der sogenannte “Freundschaftstag” in Pokémon GO. Solche besonderen Tage am Wochenende kennen Trainer bereits von den Community Days, die einmal im Monat an einem Wochenend-Tag stattfinden.

Der Freundschaftstag startete um 11:00 Uhr und endete um 14:00 Uhr. Ein paar Boni endeten erst später. Die erhöhte Chance auf Glückspokémon endete um 17:00 Uhr, die erhöhte Tausch-Distanz über 40 Kilometer endet am 26. April um 20:00 Uhr.

Im Fokus des Freundschaftstages standen Pokémon wie Tangela, Tarnpignon und Endivie

Das ist die Kritik: Wir hörten uns auf unserer Facebook-Seite zu Pokémon GO bei der Community um und fragten, wie das Event bei euch ankam. Nach aktuellem Stand (26.04. um 17:00 Uhr) haben

204 Leute dafür abgestimmt, dass es ein gutes Event war

203 Leute dafür abgestimmt, dass es ein schlechtes Event war

Für schlechte Kritiken sorgte vor allem die Laufzeit des Events. Die Uhrzeit um die Mittagszeit passte Trainern nicht, weil sie arbeiten mussten. Außerdem wären 3 Stunden zu kurz. So schreibt Tobias O. dazu (via Facebook) “Leider war das Zeitfenster sehr klein. Da ich um diese Zeit noch wichtigeres erledigen musste, konnte ich den „Tag“ nicht nutzen. Hätte mich gefreut wenigstens ein 9-18 Uhr Event draus zu machen.”

Oft liest man von einem Vergleich mit dem Community Day, der ursprünglich mal als 3-Stunden-Event lief, seit einigen Monaten aber für 6 Stunden aktiv ist. Eine 6-Stunden-Laufzeit hätten Trainer sich auch für den Freundschaftstag gewünscht. So schreibt Ilona C (via Facebook): “Viel zu kurz! Für die die arbeiten müssen nicht machbar, echt ärgerlich, sonst dauern solche Events länger!”

Weitere Kritik am Event sind fehlende Boni wie ein erhöhtes Limit auf Spezialtausche. Während des Events gab es Boni, die das Tauschen mit Freunden verbesserten, doch weiterhin durften Trainer nur einen Spezialtausch pro Tag durchführen. Martin W. schreibt dazu (via Facebook): “Leider war nur ein Spezialtausch drin gewesen. Da hätte ich mir mindestens 3 gewünscht! So hat das Tauschen nicht wirklich viel Sinn ergeben, denn das mache ich so oder so jeden Tag.”

Was kam gut an?

Das loben die Trainer: Während des Events hatten Trainer die Chance, auf einen Schlag 350.000 EP zu verdienen. Weil sich viele Trainer noch im Level-Prozess von 41 auf 50 befinden, kam so ein großer Schub mit Erfahrungspunkten genau richtig.

Dazu war die Sammler-Aufgabe, die mit dem EP-Segen verbunden war, recht einfach zu lösen. Vorausgesetzt, man hatte dafür genug Zeit. So schreibt Hella K. (via Facebook): “Für mich lief alles reibungslos und konnte 2 Millionen EP farmen. Bitte jederzeit wieder so ein tolles Event”

Für die Zukunft wünschen Trainer sich, dass solche Wochenend-Tag-Events ähnlich lange dauern wie ein Community Day. Sodass Spieler mit wenig Zeit auch zumindest einen Teil der Boni mitnehmen können.

Wie gefiel euch der Freundschaftstag in Pokémon GO? Teilt ihr die Kritik der Trainer oder findet ihr, dass das Event gelungen war? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

