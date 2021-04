Pokémon GO startet am Samstag, den 24. April, das Freundschafts-Event. Für euch gibt es jede Menge Erfahrungspunkte zu verdienen und Pflanzen-Pokémon zu fangen. Wir zeigen euch die Startzeit, Dauer und die Boni.

Was ist das für ein Event? Das Freundschafts-Event läuft am 24. April zum allerersten Mal in Pokémon GO. Allerdings wird es ein wiederkehrendes Event, das beim nächsten Termin nur seine Boni leicht abwandeln wird. Wie Niantic erklärt, stehen bei diesem ersten Termin die Pflanzen-Pokémon im Fokus.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht auf MeinMMO alles, was ihr zu dem Event wissen müsst.

Start, Ende und Boni des Freundschafts-Events

Dann geht’s los: Zur gewohnten Wochenend-Uhrzeit um 11:00 Uhr ist der Startschuss für das Freundschaftsevent. Das kennt ihr schon von Events wie dem Community Day, die zur gleichen Uhrzeit starten.

So viel Zeit habt ihr: Beendet wird das Freundschafts-Event zum Teil schon um 14:00 Uhr. Vereinzelt laufen Boni darüber hinaus noch bis 17:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Das Event steht voll im Zeichen von Erfahrungspunkten und Interaktion mit Freunden.

Die Tausch-Reichweite ist auf 40 Kilometer erhöht

Ihr erhaltet dreimal so viele Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon

Rauch und Lock-Module halten während des Events 3 Stunden an

Dazu ist die Wahrscheinlichkeit, nach einem Tausch ein Glückspokémon zu erhalten, erhöht. Diese erhöhte Wahrscheinlichkeit bleibt bis 17:00 Uhr aktiv. So könnt ihr auch nach dem Event noch Pokémon tauschen und Glücks-Exemplare mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erhalten. Wie hoch die Chancen dann sind, ist allerdings unklar.

Euch erwarten 175.000 EP!

Das ist besonders: Zusätzlich zu den Boni erwarten euch beim Event Besonderheiten. Durch das Erfüllen einer Sammleraufgabe könnt ihr satte 175.000 EP verdienen. Das ist vor allem für die Spieler interessant, die gerade auf dem Weg von Stufe 40 auf Stufe 50 in Pokémon GO sind.

Dazu treten während des Events mehr Pflanzen-Pokémon in der Wildnis auf. Welche genau das sind, wollte Entwickler Niantic in der Ankündigung nicht verraten. Allerdings berichtet ein Trainer aus Brasilien von einer weiteren Ankündigung (via reddit). Da nennt Niantic die Pokémon Bisasam, Myrapla und Strawickl als Teil der Spezies, die während des Events häufiger spawnen. Auf dem offiziellen Ankündigungs-Bild erkennt man außerdem

Tangela

Waumboll

Sonnkern

Tarnpignon

Passend zu den Pflanzen-Pokémon regnet es während des Events grünes Konfetti.

Ursprünglich solltet ihr bei diesem Freundschafts-Event noch an verschiedenen globalen Herausforderungen teilnehmen. Diese hätten euch dann noch mit Erfahrungspunkten versorgt und euch bestimmte Aufgaben gegeben. Doch kurz vor dem Start des Freundschafts-Events machte Niantic 2 wichtige Änderungen.

Durch die Änderungen erhaltet ihr jetzt mehr EP beim Event. Freut ihr euch über diese Art des Events? Welcher Pokémon-Typ soll beim nächsten Ereignis dieser Art häufiger erscheinen? Schreibt uns eure Meinungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.