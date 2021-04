In Pokémon GO könnte möglicherweise ein lang verschollenes Pokémon aus der 3. Generation bald auftauchen. Zumindest finden Trainer einen kleinen Hinweis, der auf den Release von Kecleon hindeuten könnte.

Darum geht es: Pokémon GO hat den Freundschaftstag angekündigt und passend dazu ein Bild mit Pokémon veröffentlicht, die dort erscheinen werden. Genau dieses Bild wird aktuell diskutiert, denn manche Trainer erkennen dort ein Kecleon – ein Monster, was bisher noch nie in Pokémon GO erschienen ist.

Der Hinweis ist klein und wird nicht von jedem Trainer als Indiz für Kecleon erkannt, doch sorgt dennoch für Diskussionen. Es zeigt vor allem, dass die Spieler endlich Kecleon fangen wollen.

Ist das ein Baum oder Kecleon?

Das ist der Hinweis: Wir binden euch hier den Bildausschnitt zum Freundschaftstag ein. Das Kecleon soll dabei hinter Tangela im Baum getarnt sein:

Hinter Tangela erinnert der Baum etwas an Kecleon

Man muss etwas Fantasie benutzen, doch der Baum hinter Tangela erinnert etwas an den Kopf von Kecleon. Vor allem das Auge des Pokémon könnte man dort sehen.

Warum passt das zu Kecleon? Dieses Pokémon ist besonders, denn es kann sich tarnen. So kann es mit dem Hintergrund verschmelzen – lediglich seinen roten Streifen auf dem Bauch sieht man bei seiner Tarnung immer.

Auf diesem Bild könnte sich Kecleon quasi als Baum getarnt haben und wir erkennen nur grob die Umrisse des Monsters. Der rote Streifen würde hinter Tangela verschwinden.

Was spricht dagegen? Leider ziemlich viel. Auf reddit hat ein User das originale Bild geteilt (via reddit), welches Niantic nur noch mit Pokémon bestückt hat. Dort war diese dunkle Stelle am Baum auch zu finden, obwohl keinerlei Pokémon auf dem Bild waren.

Es scheint also ein unglücklicher Zufall zu sein und es ist kein Kecleon, welches wir da im Hintergrund möglicherweise erkennen. Dennoch kann man sich auch hier irren und Niantic hat bewusst dieses Bild gewählt.

Das zeigt die Spekulation: Die Diskussion rund um Kecleon ist groß. Immerhin kamen die ersten Pokémon der 3. Generation bereits Ende 2017 ins Spiel. Einzig Kecleon fehlt jetzt noch, sodass der PokéDex bei keinem Spieler vollständig ist.

Man klammert sich an jeden Strohhalm, wenn es um den Release von Kecleon geht und rechnet jederzeit mit einem passenden Event. Es bleibt also spannend rund um das Pokémon. Möglicherweise klappt es ja zum Freundschaftstag am 24. April.

Ein weiteres Event bringt ein neues Shiny ins Spiel, welches ebenfalls nur auf besonderem Weg zu fangen ist:

Pokémon GO kündigt Event mit Shiny Farbeagle an – So sollt ihr es bekommen