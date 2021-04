Pokémon GO kündigt Event mit Shiny Farbeagle an – So sollt ihr es bekommen

In Pokémon GO startet bald ein neues Event, was unter anderem Shiny Farbeagle ins Spiel bringt. Es wird der Release von New Pokémon Snap gefeiert. Wir zeigen euch alle Boni.

Wann läuft das Event? Los geht es am Ende des Monats. Das Event startet am 29. April um 10:00 Uhr und läuft bis zum 2. Mai um 20:00 Uhr. Generell dreht sich alles um Pokémon, die im neuen Switch-Spiel New Pokémon Snap erscheinen.

Zum Release des neuen Spiels taucht in Pokémon GO unter anderem Shiny Farbegale, aber auch andere nützliche Pokémon auf. Wir geben euch hier die Übersicht.

Was ist New Pokémon Snap? Das Spiel erscheint am 30. April weltweit für die Nintendo Switch. In New Pokémon Snap spielt ihr einen Fotografen, dessen Aufgabe es ist, jedes Pokémon aus der Lentil-Region zu fotografieren. In der Lentil-Region gibt es über 200 unterschiedliche Monster, die ihr allesamt in ihrem natürlichen Habitat fotografieren sollt.

Snap-Event in Pokémon GO – Alle Infos

Das sind die Boni: Diesmal dreht sich alles um Pokémon, die in der Lentil-Region, also der Region aus New Pokémon Snap, stammen. Zu den Boni gehören:

Pokémon aus der Lentil-Region, wie etwa Loturzel, Tuska und Piccolente, erscheinen häufiger in der Wildnis

Farbeagle erscheint häufiger in Schnappschüssen – diesmal auch erstmalig als Shiny

Pokémon aus der Lentil-Region erscheinen in Raids. Dazu gehören Aquana, Meganie und Knacklion

Es gibt neue Feldforschungen und eine Befristete Forschung

Es gibt neue Avatar-Items und Sticker für eure Geschenke

Das schillernde Farbeagle hat einen roten Schwanz.

Wie bekommt man Shiny Farbeagle? Dafür müsst ihr wie üblich Schnappschüsse landen. Knipst also im Event fleißig Fotos von Pokémon, damit ihr Begegnungen mit Farbeagle habt. Das Pokémon gibt es auf keinem anderen Weg im Spiel.

Während des Events werden mehrere Schnappschüsse pro Tag verfügbar sein. Dennoch wird die Anzahl auch hier beschränkt sein. Ihr könnt also nicht wirklich nach Shiny Farbeagle jagen, sondern könnt pro Tag nur eine gewisse Anzahl an Schnappschüssen landen. Ist hier kein Shiny Farbeagle dabei, müsst ihr auf den nächsten Tag hoffen.

Niantic betont, dass es nach dem Event erstmal kein Shiny Farbeagle geben wird. Allerdings sollen weitere Events starten, wo Farbeagle erneut in dem Mittelpunkt steht und als Shiny erscheint.

Welche guten Spawns gibt es sonst noch? Bisher erwähnte Niantic nur Loturzel, Tuska und Piccolente. Davon kann bisher nur Loturzel in der schillernden Form erscheinen. Schaut man sich allerdings den Trailer zu New Pokémon Snap an, sieht man zahlreiche weitere Pokémon, die erscheinen könnten. Wir binden euch den Trailer hier ein:

Wie geht es weiter in Pokémon GO? In diesem Monat erwarten euch noch andere Events, bei denen neue Shinys erscheinen werden. Dazu zählt unter anderem die Nachhaltigkeitswoche. Es gibt aber auch wieder neue Raid- und Rampenlichtstunden. Eine Übersicht über alle Events im April gibt es hier:

