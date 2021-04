Pokémon GO bringt 2 wichtige Änderungen für den Freundschaftstag am Wochenende

In Pokémon GO startet dieses Wochenende der Freundschaftstag. Zwei wichtige Änderungen nahm Niantic nun daran vor. Ihr kriegt mehr EP für das Erfüllen der Forschung und eine Globale Herausforderung fällt aus.

Was ist das für ein Event? Der Freundschaftstag in Pokémon GO ist ein Event, das sich mit verschiedenen Boni wiederholen wird. Der erste Freundschaftstag läuft am Samstag, den 24. April, von 11 Uhr bis 14 Uhr. In der Zeit trefft ihr in der Wildnis häufiger auf Pflanzen-Pokémon. Dazu gibt es eine Sammler-Herausforderung.

Eigentlich sollte die Sammler-Herausforderung euch mit 100.000 EP belohnen. Doch Niantic schraubte vor dem Start nochmal kräftig am Event.

Die Änderungen für den Freundschaftstag

Das war geplant: Eigentlich sollte direkt zum Start des Freundschaftstages eine Globale Challenge beginnen, die jede Stunde wechselt. Für das erfolgreiche Lösen waren jeweils 20.000 EP geplant. Insgesamt gab es also die Chance auf 60.000 zusätzliche EP (Einmal von 11 bis 12 Uhr, dann von 12 bis 13 Uhr, dann von 13 bis 14 Uhr jeweils 20.000 EP). Dazu die 100.000 EP für das Lösen der Sammler-Herausforderung.

Das ist jetzt neu: Die Globale Herausforderung fällt weg und damit auch die möglichen 60.000 EP. Stattdessen bringt euch der Abschluss der Sammlerherausforderung nun satte 175.000 EP.

Der Freundschaftstag in der Übersicht

Start: Samstag, 24. April, um 11:00 Uhr

Ende: Samstag, 24. April, um 14: 00 Uhr

Das ist besonders: Verschiedene Pflanzen-Pokémon spawnen häufiger in der Wildnis – Schließt die Sammler-Herausforderung ab und erhaltet 175.000 EP – Während des Events regnet es grünes Konfetti

Boni: Die Wahrscheinlichkeit, durch Tauschen ein Glückspokémon zu erhalten, ist bis Samstag um 17:00 Uhr erhöht

Die Tauschreichweite wird auf 40 km erhöht

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr dreifache EP

Rauch und Lockmodule halten während des Events für 3 Stunden an



Warum sind die Änderungen wichtig?

Diese Probleme gab es: Zuletzt kam es zu Problemen mit Glückseiern und Erfahrungspunkten. Niantic warnte Spieler vor der Nutzung von Glückseiern. Da kam es in Kombination mit Freundschafts-Level-Aufstiegen zu einigen Problemen, die Spieler um ihre Erfahrungspunkte brachten.

Dass man jetzt also mehr EP dafür verteilt, dass Trainer die Sammler-Herausforderung lösen, dürfte einigen Spielern entgegenkommen. Dazu müsst ihr wissen, dass Glückseier die Erfahrungspunkte aus allen Quellen verdoppeln. Nutzt ihr es, bevor ihr die Sammler-Herausforderung löst, kriegt ihr dafür satte 350.000 EP statt, wie vorher geplant, 200.000 EP.

Außerdem gab es bei der letzten Globalen Herausforderung Probleme. Da wurden Zeiten teilweise falsch angezeigt (via reddit.com). Die genauen Gründe, warum die Herausforderung gestrichen wurde, sind nicht bekannt. Möglicherweise will Niantic hier erst die Fehler ausbügeln und nicht riskieren, euch eine verbuggt Challenge anzubieten.

Das hilft euch: Das Einsetzen des Glücks-Eis lässt sich durch das Wegfallen der Globalen Herausforderung nun besser timen. Außerdem wurde die gesamte EP-Ausbeute für euch erhöht. Wer das Event richtig ausnutzt, kann sich am Samstag sehr viele Erfahrungspunkte und Glückspokémon sichern.

