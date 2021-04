Pokémon GO warnt jetzt Spieler vor Nutzung von Glückseiern – Warum?

In Pokémon GO treibt gerade ein fieser Bug sein Unwesen, der euch viele Erfahrungspunkte kostet. Niantic warnt sogar vor der Nutzung von Glückseiern.

Um welchen Bug geht es? Betroffen sie die EP, die ihr bei Freundschaftsaufstiegen bekommt. So steigt ihr mit Freunden im Level, doch erhaltet keine EP. Normalerweise gibt es hier, je nach Freundschaftslevel, bis zu 100.000 EP für Aufstiege, mit einem Glücksei sogar bis zu 200.000 EP.

Es ist nicht ganz klar, ob jeder Spieler davon betroffen ist oder nur eine kleine Auswahl. Fest steht, dass einige Trainer keinerlei EP für Freundschaftsaufstiege bekommen.

Niantic entschädigt betroffene Spieler

Das schreibt der Entwickler auf Twitter: Niantic schreibt, dass ihr aktuell am besten keine Glückseier beim Freundschaftsaufstieg nutzen solltet. Das Glücksei ist dabei aktuell nutzlos, da ihr sowieso keine EP beim Aufstieg bekommt. Andere Aktionen mit Glückseiern sind aber wohl nicht gefährdet. Nutzt ihr also beispielsweise Eier bei einer Raid-Stunde, um ordentlich Erfahrung einzuheimsen, könnt ihr das bedenkenlos tun.

Außerdem empfehlen die Entwickler, dass ihr euch beim Support (via Niantic) melden sollt, wenn ihr selbst vom Bug betroffen seid. Trainer auf Twitter und reddit schreiben, dass sie daraufhin unter anderem mit Raid-Pässen entschädigt wurden.

Kann man den Bug irgendwie umgehen? Eine richtige Lösung gibt es hierbei nicht. Wir empfehlen euch, dass ihr im Moment einfach keine Freundschaftsaufstiege vornehmt. Sammelt eure Hyper- und besten Freunde erstmal und steigt erst mit ihnen auf, wenn der Bug behoben ist.

Achtet also genau darauf, dass ihr kurz vor dem Aufstieg kein Geschenk mehr an euren Freund sendet oder das letzte Geschenk eures Freundes nicht mehr öffnet.

Darum ist der Bug so fies: Das Leveln mit Freunden ist in Pokémon GO die beste Art, um schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. Bei keiner anderen Methode kommt ihr so effektiv an EP. Nun müsst ihr gerade genau auf diese Erfahrungspunkte verzichten, sodass ihr deutlich langsamer levelt.

Wann könnt der Bug behoben werden? Das ist noch völlig offen. Es gab schon einige Fehler im Spiel, die erst nach Monaten behoben werden konnten. Aktuell hat Niantic beispielsweise die Rocket-Ballons aus dem Spiel entfernt, da es damit einen Bug gab. Das ist bereits eine Woche her und ein Bug-Fix wurde noch nicht angekündigt.

Je nachdem, wie komplex dieser Fehler mit dem Freundschaftsaufstieg ist, müssen wir uns also noch etwas gedulden.

