In Pokémon GO sind seit dem 10. April die Rocket-Ballons deaktiviert. Diese führten zu einem kritischen Fehler im Spiel. Wann sie wiederkommen, ist derzeit unklar.

Was ist passiert? Am Freitag, den 9. April, kamen im reddit zu Pokémon GO erste Beschwerden auf, dass es im Spiel zu Problemen kommt, wenn die Ballons angeklickt wurden. Diese Beschwerden häuften sich in den kommenden Stunden.

Niantic reagierte darauf und nahm am 10. April die Rocket-Ballons komplett offline.

In einem dazugehörigen Tweet heißt es, dass ein Fehler im Zusammenhang mit den Kämpfen entdeckt wurde und diese vorübergehend nicht erreichbar sind.

Wann genau die Begegnungen wieder aktiviert werden, ist derzeit nicht bekannt. Wir von MeinMMO werden den Artikel aber entsprechend aktualisieren, wenn es der Fall sein sollte.

Spiel fror beim Start der Kämpfe einfach ein

Was genau war das Problem? Die Spieler berichteten, dass Pokémon GO einfror, wenn eine Begegnung mit dem Team Rocket GO gestartet wurde (via reddit):

Dabei spielte es anscheinend keine Rolle, ob man iOS oder Android genutzt hat

Nutzer haben es mit einer Neuinstallation versucht, was ebenfalls nicht geholfen hat

Allerdings soll es einen Workaround mit den Leadern von Team GO Rocket gegeben haben. Der spielt durch die Deaktivierung aber keine Rolle mehr.

Dinge, die ihr im April erledigen solltet

Das könnt ihr tun, während ihr auch die Rocket-Ballons wartet: Heute, am 11. April läuft der Community Day von 11:00 bis 17:00 Uhr. Dort könnt ihr euch das Pokémon Serpifeu sichern. Passend dazu gibt es das Ticket „Serpifeu im Sonnenschein“ für nur einen Euro. Was genau in diesem Ticket drin steckt, verraten wir euch hier.

Außerdem gibt es gerade 7 Feldforschungen, die ihr unbedingt erledigen solltet.

Was steht sonst noch in diesem Monat an? Der Monat steckt noch voller Events in Pokémon GO. Ab dem 13. April könnt ihr euch erstmals die Tiergeist-Form von Demeteros sichern, was ihr auch unbedingt tun solltet. Schließlich wird diese zu den besten Boden-Angreifern zählen.

Neben dem Debüt von Demeteros wird es weitere neue Pokémon aus der Gen 6 geben und spannende Events. Den gesamten Event-Kalender gibt es hier:

Pokémon GO: Alle Events im April 2021 – Welches lohnt sich?