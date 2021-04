Pokémon GO: 7 Quests, die ihr im April unbedingt ausnutzen solltet

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander: Diese Aufgabe ist wohl die kniffligste in der Liste, doch belohnt euch auch mit dem besten Pokémon dieser Auswahl: Kaumalat! Wer 3 fabelhafte Würfe in Folge schafft, begegnet einem Kaumalat, welches mit Glück auch als Shiny auftaucht. Kaumalat ist verdammt selten in der Wildnis und gehört zu den seltensten Shinys im Spiel . Ihr solltet euer Glück also durch die Quest versuchen.

Lande 5 gute Würfe: Das ist wieder eine Aufgabe, die schnell zu lösen ist und euch mit einem seltenen Shiny belohnt. Voltobal erscheint außerhalb von Events nur sehr selten in Pokémon GO und wer das Shiny noch sucht, solltet diese Quest mitnehmen – immerhin ist der Zeitaufwand dafür nicht groß.

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander: Diese Aufgabe ist etwas knifflig, aber belohnt euch mit Pandir, was ihr auf keinem anderen Weg bekommt. Sucht ihr also noch nach einem Shiny Pandir, solltet ihr die Quest mitnehmen und versuchen zu lösen.

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung: Diese Quest ist schon mehrere Jahre dabei, doch wird nie wirklich schlecht. Ihr begegnet nach dem Abschluss der Feldforschung einem Vulpix oder Quapsel. Beide Pokémon können Shiny sein und tauchen aktuell eher selten in der Wildnis auf. Die Aufgabe ist leicht zu lösen und beschert euch möglicherweise mit einem Shiny – warum also nicht mitnehmen?

Fange 5 Pokémon: Diese Feldforschung ist in der Liste wohl am schnellsten gelöst und belohnt euch mit einem männlichen oder weiblichen Nidoran. Klar, das Pokémon ist nicht unfassbar selten oder stark, doch die Quest ist schnell gelöst und belohnt euch möglicherweise mit einem Shiny.

Im April 2021 warten wieder zahlreiche Feldforschungen in Pokémon GO auf euch. Wir stellen euch hier 7 Highlights vor, die sich immer lohnen.

