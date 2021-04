Jeder Typ hat in Pokémon GO unterschiedliche Stärken und Schwächen. Die Effektivität ist im Kampf ganz entscheidend. Wir zeigen euch hier in einer Tabelle die Typen-Effektivität in der Übersicht und verraten euch alle Stärken und Schwächen.

Was ist die Typen-Effektivität? Insgesamt gibt es 18 Typen. Jeder dieser Typen ist gegen andere Typen stark oder schwach. Wenn ihr ein Pokémon im Raid oder der Arena besiegen wollt, solltet ihr im besten Fall ein Typ wählen, der gegen euren Gegner effektiv ist. Dadurch besiegt ihr euren Kontrahenten schneller und verursacht mehr Schaden.

Typen-Effektivität ist also verdammt wichtig in Pokémon GO, denn oftmals macht der Angriffsbonus, den es für einen effektiven Typ gibt, den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus.

Tabelle der Effektivität – Stärken und Schwächen aller Typen

Das ist die Tabelle: Wir halten euch die Tabelle recht einfach. Wir nennen euch den jeweiligen Typ und zeigen dann die Stärken und Schwächen, also wogegen der jeweilige Typ effektiv oder womit ihr diesen Typen effektiv angreifen könnt.

Typ Effektiv gegen Ist anfällig gegen Normal Kampf Kampf Normal, Eis, Gestein, Unlicht, Stahl Flug, Psycho, Fee Flug Pflanze, Kampf, Käfer Elektro, Eis, Gestein Gift Pflanze, Fee Boden, Psycho Boden Feuer, Elektro, Gift, Gestein, Stahl Wasser, Pflanze, Eis Gestein Feuer, Eis, Flug, Käfer Wasser, Pflanze, Kampf, Boden, Stahl Käfer Pflanze, Psycho, Unlicht Feuer, Flug, Gestein Geist Psycho, Geist Geist, Unlicht Stahl Eis, Gestein, Fee Feuer, Kampf, Boden Feuer Pflanze, Eis, Käfer, Stahl Wasser, Boden, Gestein Wasser Feuer, Boden, Gestein Pflanze, Elektro Pflanze Wasser, Boden, Gestein Feuer, Eis, Gift, Flug, Käfer Elektro Wasser, Flug Boden Psycho Kampf, Gift Käfer, Geist, Unlicht Eis Pflanze, Boden, Flug, Drache Feuer, Gestein, Kampf, Stahl Drache Drache Eis, Drache, Fee Unlicht Psycho, Geist Kampf, Käfer, Fee Fee Kampf, Drache, Unlicht Gift, Stahl

Nutzt dieses Schaubild: Wir binden euch hier noch eine Tabelle ein, die von Niantic selbst erstellt worden ist. Dort seht ihr alle Stärken und Schwächen, aber auch die Resistenzen und Immunitäten der jeweiligen Typen:

Anklicken zum Vergrößern. Quelle: Niantic

Wie effektiv sind Attacken wirklich? Hier zeigen wir euch die ganz genauen Zahlen, wie sich die Effektivität auf eure Attacken auswirken. Attacken, die sehr effektiv sind, verursachen den Schaden x 1,4. Nicht effektive Attacken verursachen hingegen nur den Schaden x 0,714. Das sieht zwar auf den ersten Blick nicht dramatisch aus, doch in Raids ist das oftmals ein Unterschied von vielen Sekunden oder im Extremfall sogar von ganzen Minuten.

Was genau bedeutet Immunität? Das gibt es normalerweise in den Pokémon-Spielen, doch in Pokémon GO wird das anders umgesetzt. Ein Typ, der immun gegen einen anderen Typen ist, erhält dort keinerlei Schaden. Ihr könntet also noch so viele Attacken rausfeuern, doch das Pokémon nimmt keinen Schaden. In Pokémon GO ist die Immunität allerdings nicht ganz so drastisch.

Ein Typ, der immun ist, bekommt einfach noch weniger Schaden, als bei Attacken, die nicht sehr effektiv sind, erhält aber dennoch etwas Schaden. Alle Immunitäten sind im Schaubild mit einem schwarzen X markiert. Ihr solltet also darauf achten, dass ihr mit keinem Typen angrifft, wogegen der andere Typ immun ist, denn damit macht ihr am wenigsten Schaden.

So läuft das in einem Kampf ab: Oben haben wir euch die Theorie der Typen erklärt. In der Praxis sieht das alles nochmal etwas anders aus. So kann es beispielsweise sein, dass ihr gegen ein Pokémon kämpft, dass zwei unterschiedliche Typen hat. Ein Glurak ist beispielsweise von Typ Flug und Feuer. Gegen Flug ist der Typ Eis effektiv, aber gegen Typ Feuer ist Eis nicht effektiv. Darum ist der Typ Eis gegen Glurak schlussendlich nur normal effektiv. Die Effektivitäten gleichen sich hier also aus.

Im Gegenzug ist der Typ Gestein aber gegen Flug und Feuer effektiv. Genau deshalb hat Glurak die doppelte Schwäche gegen Gestein. In Pokémon GO bedeutet das, dass der Typ Gestein nochmal mehr Schaden gegen Glurak macht, als ein Typ, der nur einfach effektiv ist.

So erhöht ihr nochmal euren Schaden: Zusätzlich gibt es noch den STAB. Das steht für “Same Type Attack Bonus” – also für einen Bonus, wenn euer angreifendes Pokémon denselben Typ hat, wie die Attacke, die es einsetzt. Hier nochmal das Beispiel Glurak. Es besitzt die Typen Feuer und Flug und beherrscht die Attacke Hitzekoller von Typ Feuer. Da Pokémon und Attacke vom gleichen Typ sind, gibt es hier den STAB.

Glurak beherrscht aber auch die Attacke Drachenklaue von Typ Drache. Die Attacke profitiert allerdings bei Glurak nicht vom STAB, da Glurak nicht den Typ Drache besitzt.

Das ist ganz wichtig beim Kampf: Die Effektivität ist das Wichtigste im Kampf. Überlegt euch vor jedem Kampf, welche Schwächen das gegnerische Pokémon hat und ob eure Pokémon die richtigen Attacken beherrschen.

Bedenkt auch, ob euer Gegner möglicherweise zwei Typen besitzt und ob ihr deshalb von einer doppelten Schwäche profitieren könnt.

