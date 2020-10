Pokémon GO bringt im November ein neues Shiny – Dank Event in Mexiko

In Pokémon GO startet Anfang November ein besonderes Event-Wochenende in Mexiko. Obwohl das alles tausende Kilometer entfernt ist, habt ihr davon auch etwas.

Das ist das Event in Mexiko: Pokémon GO hat eine Partnerschaft mit 7-Eleven in Mexiko und die wird durch dieses Event gefeiert.

In dem Event erscheinen in Mexiko dann 15 verschiedene Pokémon, unter anderem auch die Buchstaben S und E von Icognito. Aber auch deutsche Spieler haben etwas vom Event.

Mexiko-Event bringt Shiny Kastadur

So sieht es mit neuen Shinys aus: Ein Highlight im Event ist die Einführung von Shiny Kastadur. Das Pokémon soll dort vermehrt auftauchen und eben auch erstmalig in der schillernden Version.

Was haben deutsche Spieler davon? In der Vergangenheit gab es immer wieder ortsgebundene Events, die weltweit neue Shinys brachten. Das war in diesem Jahr beispielsweise mit Lampi oder Voltobal der Fall. Die Shiny-Versionen davon kamen durch Safari-Zonen ins Spiel und wurden am selben Wochenende auch weltweit veröffentlicht.

Kastadur dürfte sich dort einreihen. Es ist nur schwer vorstellbar, dass Niantic dort für einen Tag ein neues Shiny einführt und es danach wieder weltweit blockt.

Wann läuft das Event? Am 7. November läuft das Event in Mexiko. Hier in Deutschland werdet ihr davon aber vermutlich nichts mitbekommen.

An dem Wochenende müssen wir dann auf die Bestätigung von Shiny Kastadur außerhalb von Mexiko warten. Wenn das durch ist, dann kann auch hier in Deutschland die Shiny-Jagd beginnen.

Was passiert bis dahin? Im Oktober ist noch eine Menge los in Pokémon GO! Es warten jede Woche neue Events auf euch und legendäre Pokémon feiern ihr Comeback. Wir haben euch hier eine Übersicht gegeben:

