In Pokémon GO gibt es jetzt Shiny Voltobal – So bekommt ihr es

In Pokémon GO könnt ihr seit einigen Tagen Shiny Voltobal antreffen. Wir zeigen euch, wie ihr das neue Shiny bekommen könnt und weshalb es nun im Spiel ist.

Warum gibt es Shiny Voltobal? Das neue Shiny wurde im Rahmen der Safari-Zone in Philadelphia eingeführt. Diese fand vergangenes Wochenende statt und brachte Spielern mit einem Ticket die Chance auf viele Shinys.

Mit der Einführung durch die Safari-Zone kam es aber auch weltweit ins Spiel. Ihr könnt es also nun überall fangen.

Hier habt ihr gute Chancen auf Shiny Voltobal

Wie kommt man an das Pokémon? Aktuell läuft die Nostalgie-Herausforderung in Pokémon GO und noch bis Ende Mai erscheinen Pokémon aus jeweils einer Generation im Spiel. Die erste Generation, und damit auch die Generation von Voltobal, war bereits dran. Bis Ende des Monats werdet ihr also wohl kein Voltobal in der Wildnis treffen.

Dafür gibt es andere Wege, um an das neue Shiny zu kommen:

Die Quest „Lande 5 gute Würfe“ beinhaltet Voltobal

Die Quest „Lande einen Schnappschuss von einem Elektro-Pokémon“ beinhaltet Voltobal

Voltobal taucht in Nestern auf – Haltet also danach Ausschau

So sehen die Shinys von Voltobal und Lektrobal aus

Wie selten ist Shiny Voltobal? Die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny liegt vermutlich bei 1 zu 450. So ist es bei jedem normalen Shiny in der Wildnis. Ihr müsst also etwas Glück haben, wenn ihr das neue Shiny schnell ergattern wollt.

Werden die Chancen bald besser? Mit dem Ende der Nostalgie-Herausforderung werden die Spawns der Pokémon auch wieder normal. Voltobal taucht in der Regel hin und wieder auf, doch ist nicht unfassbar häufig.

Man muss also vor allem auf Events hoffen, wenn man gute Chancen auf Shiny Voltobal haben möchte. Bislang wurde allerdings kein Event angekündigt, was Voltobal enthalten könnte. Das nächste Event wird der Rauch-Tag mit Kanivanha sein.