Im Monat April sticht ein legendäres Pokémon besonders hervor: Die Tiergeistform von Demeteros feiert sein Debüt in Pokémon GO. Wir verraten euch, warum ihr es unbedingt jagen solltet und es das Pokémon des Monats ist.

Warum ist Demeteros gerade so wichtig? Am 13. April feiert die Tiergeistform von Demeteros sein Debüt in Pokémon GO. Bisher konnte man nur die Inkarnationsform fangen, die zwar schon stark war, aber nicht alle anderen Boden-Angreifer überragte. Das dürfte mit der Tiergeistform ganz anders werden. Sollte es die Attacken behalten, dann bekommen wir damit den mit Abstand besten Boden-Angreifer im Spiel.

Das ist Grund genug, weshalb ihr euch im April voll auf die Demeteros-Raids stürzen solltet. Immerhin gibt es dadurch nach Monaten von Wiederholungen und schwachen Raid-Bossen endlich wieder ein neues und gleichzeitig nützliches Monster in den Raids.

Das ist die Geschichte von Demeteros: Das Pokémon gehört zu dem Trio “Kräfte der Natur” zu dem auch Boreos und Voltolos gehören. Die 3 Monster repräsentieren den Wind, das Gewitter und den Boden. Anders als Boreos und Voltolos, die bei Landwirten gefürchtet werden, ist Demeteros beliebt. Es taucht dort auf, wo die Ernten reich sind. Dadurch wird es in der Pokémon-Welt auch der “Herr des Ackerbaus” genannt.

Demeteros in Pokémon GO – Der beste Boden-Angreifer

Wie bekomme ich Demeteros? Das legendäre Pokémon wird vom 13. April bis zum 27. April in den Level-5-Raids verfügbar sein. Nur in diesem Zeitraum werdet ihr die Tiergeistform von Demeteros herausfordern und fangen können. Wann dieses Pokémon danach wiederkommen wird, ist bisher unklar.

Ihr müsst also, wie ihr es von den legendären Raids kennt, mit einem Raid- oder Fern-Raid-Pass und ausreichend Mitspielern das legendäre Monster herausfordern.

So gehe ich in diesem Monat vor: In den letzten Monaten habe ich legendäre Raids oftmals vernachlässigt. Doch im April werde ich wieder voll loslegen. Dafür habe ich mir schon eine Gruppe von Mitspielern zusammengestellt und wir werden per Fern-Raid so viele Demeteros wie möglich besiegen. Mein Ziel ist ganz klar: Mindestens ein Demeteros mit 98 % IV.

Dafür werde ich vor allem die Raid-Stunde benutzen, die zum Glück gleich zweimal mit Demeteros stattfinden wird. Ansonsten werde ich aber auch täglich meine Pässe investieren und sicherlich die ein oder andere PokéMünze für weitere Raid-Pässe investieren.

Demeteros seht ihr hier links im Bild.

So stark wird Demeteros: Hier wird es jetzt richtig spannend. Dafür blicken wir zunächst auf die Werte von Demeteros:

Angriffswert: 289

Verteidigungswert: 179

KP-Wert: 205

Maximale WP: 4434

Aktuell gibt es kein anderes Boden-Pokémon, das einen so hohen Angriffswert wie Demeteros in der Tiergeistform hat. Groudon auf Platz 2 hat “nur” 270 im Angriff. Dazu kommt, dass zumindest aktuell Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte eines der besten Boden-Movesets im Spiel beherrscht. Diese Mischung macht das legendäre Pokémon mit Abstand zum besten Boden-Angreifer im Spiel.

Anmerken muss man allerdings, dass die Tiergeistformen von Boreos und Voltolos kurz vor dem Release beide neue Attacken bekommen haben. Dadurch wurden beide Monster allerdings verstärkt. Werden die Attacken von Demeteros kurz vor dem Release nochmal verändert, dann könnte es möglicherweise schwächer werden.

Was steht sonst noch in diesem Monat an? Der Monat steckt noch voller Events in Pokémon GO. Neben dem Debüt von Demeteros wird es weitere neue Pokémon aus der Gen 6 geben und spannende Events. Den gesamten Event-Kalender gibt es hier:

Das Pokémon des Monats wird nun regelmäßig auf MeinMMO vorgestellt. Wir zeigen euch dabei immer ein Monster, was in diesem Monat relevant und wichtig ist.