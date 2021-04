Pokémon GO: Die letzten Stunden mit erhöhtem Tausch-Radius laufen

Beeilt euch, wenn ihr in Pokémon GO noch über 40 Kilometer Entfernung tauschen wollt. Die Dauer wurde verlängert, aber endet heute.

Um was geht es? Am vergangenen Samstag lief der Freundschaftstag in Pokémon GO. Dort spawnten jede Menge Pflanzen-Pokémon, eine Challenge bescherte euch 350.000 EP und es gab Boni für eure Freundschaften. Unter anderem erhöhte Niantic den Tauschradius 40 Kilometer.

Dieser Kilometer-Bonus sollte eigentlich am Samstag enden, doch ist sogar am heutigen Montag noch aktiv. Wir zeigen euch, wie lange das geht und wie ihr das ausnutzen könnt.

Über 40 Kilometer tauschen und Glücks-Pokémon bekommen

Wie lange geht das noch? Der japanische Twitter-Account von NianticHelp veröffentlichte das Datum, an dem der Tausch-Radius wieder reduziert wird (via twitter.com). Sie schreiben: Wir kündigten an, dass das Ende für den Tausch-Bonus, der den Radius zum Tauschen am ‘Freundschaftstag’ erhöht, um 17:00 Uhr am 24. April ist. Aber die Dauer dieses erhöhten Radius wurde erhöht und läuft bis zum 26. April um 20:00 Uhr.

Ihr habt also noch bis heute Abend um 20:00 Uhr Zeit, den Tausch-Radius-Bonus von 40 Kilometern auszunutzen und mit Freunden in dieser Entfernung Pokémon zu tauschen.

Was hat es mit dem Radius auf sich? Normalerweise darf man zu anderen Spielern nur einen maximalen Radius von etwa 100 Metern haben, wenn man mit ihnen tauschen will. Während der Corona-Pandemie, gab es jetzt mehrere Ereignisse, zu denen dieser Radius erhöht wurde. Das kommt vielen Kontaktbeschränkungen zugute, da Spieler von Zuhause aus mit anderen Spielern, die auch bei sich in der Wohnung sitzen, tauschen können.

Der Vorteil beim Tauschen mit anderen Spielern ist, dass die Chance auf Glückspokémon besteht. Die verfügen über starke Kampf-Werte.

Das war ein Wunsch vieler Trainer, die am Samstag während des Freundschafts-Tags kaum Zeit hatten, teilzunehmen. Das Event lief am Samstag für drei Stunden und nicht, wie man das von Community Days kennt, sieben Stunden. Um zumindest mit Freunden auf großer Distanz tauschen zu können, forderten Trainer, den Bonus länger im Spiel zu lassen.

Was passiert als Nächstes in Pokémon GO?

Das ist geplant: In den nächsten Tagen stehen bei Pokémon GO noch einige Events an. Morgen, am Dienstag, läuft die Rampenlichtstunde mit Finneon. Am Mittwoch dann eine Raidstunde mit Boreos, Demeteros und Voltolos.

Bald trefft ihr Shiny Farbeagle in Pokémon GO

Außerdem startet das große Snap-Event, das euch viele spannende Boni bieten will und Shiny Farbeagle ins Spiel bringt. Dazu rechnen wir in den nächsten Tagen mit der Ankündigung aller Events für den Mai 2021.

Welche Events wünscht ihr euch für die nächsten Wochen in Pokémon GO? Habt ihr spezielle Themen, die euch freuen würden? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.