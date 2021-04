Pokémon GO veröffentlicht Xerneas und 4 neue Pokémon aus Gen 6 in wenigen Tagen

Was passiert noch im Mai? Im Anschluss an das aktuelle Event folgt das Illuminierende Legenden Y-Event. Dabei wird Yveltal, ein weiteres legendäres Pokémon, eingeführt. Spätestens mit diesem Event wird dann auch Pam-Pam eingeführt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schaltet man das fünfte neue Pokémon frei? Wenn die Spieler es schaffen in der ersten Hälfte des Events – also vom 4. Mai um 10:00 Uhr bis zum 11. Mai um 20:00 Uhr – gemeinsam 500 Millionen Fee-Pokémon zu fangen, werden besondere Boni für die zweite Hälfte des Events freigeschaltet:

Parfi und Flauschling erscheinen in der Wildnis und dort braucht ihr vor allem Glück. Außerdem sind sie in 7-km-Eiern zu finden. Viscora wiederum kommt nur in der Wildnis vor und ist dort auch seltener zu finden als die anderen beiden neuen Pokémon.

Im Mai erscheinen die nächsten Pokémon aus der Generation 6 in Pokémon GO . Mit dabei ist Xerneas, ein interessanter Feen-Angreifer. Zudem werden 4 weitere Pokémon veröffentlicht, die den Typen Fee oder Drache haben. Eins davon gibt es jedoch nur, wenn die gesamte Community aktiv genug spielt.

Insert

You are going to send email to