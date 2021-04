In Pokémon GO gibt es zukünftig mehr Geschenke für alle Trainer weltweit. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht, doch die Umsetzung davon kommt bei vielen Spielern nicht so gut an.

Das wurde angekündigt: Alle Trainer weltweit sollen nun per Ballon an Geschenken kommen. Zusätzlich gibt es weiterhin feste Orte, an denen es gesponsorte Geschenke gibt. So könnt ihr also Geschenke öffnen, die ihr normalerweise von Trainern bekommt, allerdings von einem Unternehmen, welches nun mit Niantic kooperiert.

Ihr müsst euch also quasi kurzzeitig Werbung anschauen, damit ihr an die Items im Geschenk kommt. Dieses neue Feature in Pokémon GO sorgt für gemischte Reaktionen. Kostenlose Items sind zwar nett, doch die Werbung, die dafür gezeigt wird, wird kritisiert.

Mehr Items für mehr Werbung im Spiel

So soll das mit den Geschenken ablaufen: Bisher gab es nur wenige gesponsorte Geschenke für Trainer in Deutschland. So ging Pokémon GO beispielsweise eine Kooperation mit Gucci ein, durch die Gucci-Stores in Deutschland zu PokéStops wurden.

Das System ist in den USA schon weiter ausgeprägt: Dort stellt unter anderem fast jede Starbucks-Filiale einen eigenen PokéStop oder eine Arena. Weitere Firmen haben ähnliche Kooperationen mit Niantic laufen.

Nun kommen aber die Ballons dazu. Diese dienten bisher Team Rocket dazu euch Zuhause zu besuchen. Nun sollen solche Ballons euch mit Geschenken versorgen. Ihr müsst das Haus also nicht verlassen und die Ballons kommen direkt vor eure Tür geschwebt.

Warum gibt es Kritik? Einige Trainer kritisieren, dass man nun direkt mit Werbung bombardiert wird. Man muss den Ballon zwar nicht öffnen, doch der schwebt vor euch und will quasi die Werbung und die dazugehörigen Geschenke zeigen.

Auf reddit schreibt der Trainer NeonMoon1500 dazu (via reddit): “Nicht jeder, auch ich nicht, mag aufdringliche Werbung. Ich bin dankbar, dass sie uns die Möglichkeit geben, es abzuschalten.”

Bisher gab es im Spiel eher wenig bis gar keine Werbung. Nun haben einige Spieler Angst, dass Werbung einen noch größeren Teil in Pokémon GO einnehmen wird.

Neben all der Kritik gibt es aber auch positive Stimmen. So freut man sich, dass man vor allem in der aktuellen Corona-Pandemie eine weitere Möglichkeit bekommt, um an Items zu gelangen. Die Werbung ist schnell weggedrückt, sodass hier einige Trainer kein Problem sehen.

Was umfassen die Geschenke? Das ist ganz unterschiedlich. In der Vergangenheit gab es solche Geschenke, die Items wie Rauch oder Brutmaschinen brachten. Andere gesponsorte Geschenke brachten ähnliche Items wie normale Geschenke, also Pokébälle oder Beeren.

Wie kann man diese Funktion ausschalten? Möchtet ihr keine gesponsorten Geschenke erhalten, dann könnt ihr die Funktion einfach ausschalten. Dafür müsst ihr in die Einstellungen gehen und den Haken bei “Gesponsorte Geschenke anzeigen” rausnehmen. Danach solltet ihr solche Geschenke nicht mehr erhalten.

Was ist sonst los in Pokémon GO? In den letzten Tagen gab es zahlreiche Ankündigungen rund um das AR-Spiel. So wurden die Events für den Mai bekanntgegeben und das Datum für das diesjährige GO Fest genannt. Alle kommenden Events im Mai findet ihr hier in der Übersicht:

