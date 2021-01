Pokémon GO verteilt kostenlose Gucci-Items – Wohl nur in 3 deutschen Städten

In Pokémon GO läuft aktuell eine Kooperation mit The North Face x Gucci, die eurem Avatar kostenlose, schicke Kleidung bringen kann. Die zu bekommen dürfte sich aktuell aber schwierig gestalten.

Was ist das für eine Kooperation? Sowohl bei The North Face als auch bei Gucci handelt es sich um Modemarken, die sich für eine Kollektion zusammengeschlossen haben. Die findet nun wiederum virtuell ihren Weg zu Pokémon GO: Spieler können sich laut Blog-Post T-Shirts, Mützen und Rucksäcke mit diesem Thema für ihre Avatare sichern. Das war bereits im vergangenen Dezember angedeutet worden:

Wie kriegt man die Kleidung? Hier ist der Knackpunkt. Die Items gibt es aktuell nicht einfach so im In-Game-Shop für alle Spieler, sondern nur an ausgewählten Orten. Laut Ankündigung gibt es über 100 PokéStops weltweit in Pop-up-Stores von Gucci, an denen sich Trainer die Sachen holen können. Hierzulande wird das aber schwierig.

An welchen Orten gibt es die Klamotten?

Hier gibt es die Items: Laut der offiziellen Ankündigung von Niantic gibt es die Items in Deutschland bei den Stores in Berlin, Frankfurt und München. Das wären schonmal nur drei große Städte in Deutschland, und dann auch nur ein ganz bestimmter Ort. Diese drei Städte werden allerdings nur in der englischen Version des Niantic-Blog-Posts genannt, in der deutschen Übersetzung fehlen sie sogar komplett (via Niantic).

Auf dem Blog wird ein Link angeboten, über den man den nächsten Pin in der Nähe finden kann, wo es die Items geben soll (via Gucci.com). Schaut man hier auf der interaktive Karte mit aktivem Filter nach The North Face x Gucci, wird ausschließlich der Store in Berlin am Kurfürstendamm angezeigt.

Es ist also noch nicht ganz klar, wo es die Items letztendlich gibt. Sobald es hier nähere Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Die besten Chancen dürfte wohl der Ort in Berlin bieten.

Ansonsten gibt es die Items nur an ausgewählten Orten, beispielsweise in Stores in Mailand, Paris, Madrid, London aus Moskau. Allerdings ist die Situation auch insgesamt nicht ganz einfach: „Achtet wie immer auf eure Umgebung, wenn ihr Pokémon GO spielt, und haltet euch an die Verordnungen von Gesundheitsbehörden“, schreibt das Team von Pokémon GO in der Ankündigung. Angesichts der aktuellen Lockdown-Situation in Deutschland bietet es sich nicht wirklich an, zu einem der Stores zu reisen, um die Items einzusammeln.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht, sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Insgesamt dürfte es für einen Großteil der Spieler aktuell schwierig sein, an die Gratis-Items zu kommen. Wer nach Inhalten sucht, die man auch problemlos von zu Hause (oder bei kleinen Touren in der Nähe) bewältigen kann, kann sich in den aktuellen Feldforschungen austoben. Hier findet ihr alle Forschungen, die sich im Januar lohnen.