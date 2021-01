In Pokémon GO gibt es seit dem 1. Januar neue Feldforschungen zu lösen. Wir zeigen euch alle Quests und verraten euch, welche sich davon lohnen.

Das ist neu: Das neue Jahr ist mit dem Neujahrs-Event gestartet und am 1. Januar haben dann auch die Feldforschungen gewechselt. Einige Standard-Quests sind bestehen geblieben, aber andere Aufgaben sind ganz verschwunden.

In diesem Monat gibt es kein genaues Thema bei den Quests und die Pokémon sind bunt durcheinander gewürfelt.

Alle Feldforschungen im Januar 2021

Hiervon stammt die Übersicht: Im Subreddit von TheSilphRoad haben zahlreiche Trainer ihre Quest-Funde miteinander geteilt. Daraufhin ist diese Liste entstanden.

Bedenkt bitte, dass es zu einigen Events in diesem Monat auch weitere Quests gibt, die wir hier nicht auflisten. Dazu zählen beispielsweise auch die Aufgaben zum Neujahrsevent. Später im Monat wird es allerdings ähnliche Quests geben.

Quests mit Würfen

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #1*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltobal*

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar* oder Kaumalat*



In diesem Monat gibt es die Pandir-Form #1. Die Quest ist selten und ihr solltet sie unbedingt mitnehmen. Immerhin gehört Pandir zu den seltensten Shinys im Spiel.

Eine weitere gute Quest, ist die Aufgabe rund um Voltobal. Die Aufgabe ist schnell erledigt und könnte ein Shiny bringen, welches recht selten ist.

Außerdem ist die Feldforschung mit den fabelhaften Würfen stark. Dort erhaltet ihr unter anderem ein Kaumalat, welches ansonsten sehr selten und dort als Shiny möglich ist.

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny auftreten.

Quests mit Fangen

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Makuhita*

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel*, Vulpix* oder Quiekel*

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*



Die Aufgabe „Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung“ ist gut machbar und bringt immerhin 3 mögliche Shinys hervor. Wenn ihr eins davon noch nicht habt, solltet ihr die Quest angehen.

Quests mit Kämpfen

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit einem Lichtel

Besiege 3 Team-GO-Rocket-Rüpel Belohnung: Begegnung mit einem Sichlor*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*

Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Belohnung: Begegnung mit einem Kabuto* oder Amonitas*



Einige Quests rund um das Kämpfen sind seit der Corona-Zeit nicht verfügbar.

Die Quests rund um Lichtel solltet ihr mitnehmen. Die Entwicklung Skelabra gehört zu den besten Angreifern im Spiel und lohnt sich auf alle Fälle.

Lichtel gibt es wieder als Belohnung in den Quests.

Quests mit Eiern

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Marill*



Eier könnt ihr leicht von Zuhause ausbrüten. Wir geben euch Tipps, wie das Ausbrüten klappt.

Weitere Quests

Verschicke 3 Geschenke Belohnung: Begegnung mit einem Pummeluff*

Gib deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Meditie*

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Seemon

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Kokowei oder Evoli*

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Yorkleff*

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Schiggy*, Bisasam* oder Glumanda*



Das solltet ihr zur Pandir-Form wissen: Im Januar gibt es wieder eine neue Pandir-Form! Nachdem es in den letzten Monaten die Form #4 gegeben hatte, gibt es nun die Nummer 1. Ihr könnt sie auch als Shiny fangen.

Wie lange sind die Quests verfügbar? Voraussichtlich wird es diese Feldforschungen bis zum 1. Februar 2021 geben. Dann sollten gegen 22:00 Uhr neue Aufgaben verfügbar sein. So war es in den letzten Monaten bereits immer.

Forschungsdurchbruch im Januar 2021

Was steckt im Forschungsdurchbruch? Im Januar 2021 erhaltet ihr im Durchbruch das Normal-Pokémon Chaneira. Bis zum 1. Februar könnt ihr dieses Pokémon auch als Shiny im Durchbruch ergattern.

Mittlerweile gibt es das große Update „GO Beyond“ bereits einen Monat in Pokémon GO. Wir haben euch gezeigt, was sich seitdem verändert hat:

