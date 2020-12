Ein Monat GO Beyond – So sehr hat es Pokémon GO verändert

Das Update GO Beyond hat Pokémon GO in vielen Belangen verändert. Neues Maximallevel, neue Pokémon und neue Jahreszeiten. Ein Monat nach Release des Updates steht jetzt die Frage im Raum: Wie sehr wurde das AR-Game verändert?

Das war GO Beyond: Am 30. November startete das größte Update aller Zeiten in Pokémon GO. Mit dem Namen GO Beyond veränderte Niantic viel:

Das Maximallevel wurde auf 50 angehoben und man muss für die 10 neuen Levels jeweils 4 unterschiedliche Aufgaben lösen

Die 6. Generation wurde eingeführt – Erste Monster aus der Kalos-Region erscheinen nun im Spiel

Die Jahreszeiten wurde eingeführt – Alle 3 Monate ändert sich das Thema in Pokémon GO und andere Monster erscheinen außerhalb von Events häufiger

Die PvP-Liga wurde angepasst – Es gibt ein neues Ränge-System und andere Belohnungen

Wurde Pokémon GO ein besseres Spiel?

Das hat das neue Maximallevel verändert: Für die Vielspieler gab es endlich wieder eine Menge zu tun! Diejenigen, die schon lange auf Level 40 waren, müssen jetzt wieder EP sammeln oder zumindest Aufgaben lösen.

Unter den besten Spielern der Welt brach ein regelrechter Wettlauf aus. Wer schafft es als Erstes auf Level 50 und wie schnell können manche Level bewältigt werden?

Mittlerweile hängen die Extrem-Spieler an Level 48 fest. Dafür muss man 8 Wochen lang Aufgaben bewältigen. Die sind natürlich noch nicht um, sodass man noch nicht weiß, was bei den letzten beiden Leveln auf die Spieler wartet.

Level 48 lässt die Trainer mindestens 8 Wochen warten.

Für die Normalos unter den Spielern hat sich mit dem Level wenig verändert. Wer noch nicht auf Level 40 war, der hat eigentlich nichts von der Levelerhöhung mitbekommen.

Mit dem neuen Maximallevel kamen aber auch die XL-Bonbons ins Spiel und die haben durchaus für Furore gesorgt. Nur Level-40-Spieler oder höher können diese Bonbons finden und Pokémon droppen sie nur äußerst selten. Mit den XL-Bonbons könnt ihr Monster ab Level 40 weiter hochleveln. 296 XL-Bonbons braucht ihr für Level 50 und das ist durchaus hart – vor allem bei seltenen Monstern.

Durch GO Beyond wurde das Aufleveln von Pokémon also nochmal deutlich schwerer und wer jetzt ein Monster auf Level 50 haben möchte, muss haufenweise Pokémon des gewünschten Exemplars fangen.

Das hat die 6. Generation verändert: Die erste Welle der 6. Generation kam zu Pokémon GO und sorgte gleich erstmal für Kritik. Die Monster waren allesamt verdammt schwer zu fangen. Die Fangrate ist einfach so schlecht, dass ein normaler Pokéball meist nicht ausreicht.

Richtig starke Pokémon aus der 6. Generation kamen auch erstmal nicht ins Spiel. So sind zwar die Starter-Pokémon verfügbar, doch die sind nicht wirklich überragend.

Generell hat die 6. Generation also nicht viel verändert, außer vielleicht den Vorrat der Hyperbälle bei einigen Trainern. Dennoch war es zumindest zu Beginn erfrischend, dass man mal neue Monster auf dem Bildschirm hat.

Erste Pokémon aus der Gen 6 sind jetzt im Spiel.

Das haben die Jahreszeiten verändert: Die festliche Jahreszeit ist Anfang Dezember gestartet und veränderte die Spawns grundlegend. Manche Monster, wie etwa Kramurx oder Rattfratz, tauchen gar nicht mehr in der Wildnis auf. Stattdessen sitzen plötzlich überall Müllsäcke, denn Unratütox ist das wohl häufigste Monster in dieser Jahreszeit.

Grundsätzlich kann man also festhalten, dass die Einführung der ersten Jahreszeit viel an den Spawns verändert hat. Es bleibt jedem selbst überlassen darüber zu urteilen, ob die Spawns nun wirklich besser sind. Es herrscht etwas weniger Variation in der Wildnis, doch dafür gibt es Monster wie Unratütox, die immerhin mehr Sternenstaub pro Fang geben.

Das hat der PvP-Modus verändert: Für Fans des Modus gab es wieder mehr zu entdecken. Das Rang-System ist sicherlich für einige Spieler besser, denn man steigt nun mehr Ränge auf und wird mehr belohnt.

Im Gegenzug wurde der Pool der Pokémon-Belohnungen erheblich vergrößert. Zeitweise gab es über 15 unterschiedliche Monster als Belohnung.

Grundsätzlich wurde die PvP-Liga durch das System verbessert. Es ist lohnender für alle Spieler und beschert mehr Belohnungen.

Dennoch wurde der PvP-Modus für die breite Masse damit nicht spannender. Immer noch schauen sich zahlreiche Trainer den Modus nur an, wenn es eine Quest verlangt.

Wurde Pokémon GO durch das Update besser? Für Vielspieler auf alle Fälle, denn es gab endlich wieder etwas zu tun! Außerdem haben die EP, die man über Monate oder sogar Jahre gesammelt hat, endlich wieder nützlich.

Das große Highlight war also auf alle Fälle die Levelerhöhung. Dennoch waren auch die anderen Neuerungen durchaus gut. Die Kalos-Region dürfte uns noch über die nächsten Monate weitere Inhalte bringen und die zweite Jahreszeit soll Anfang März starten. Dort gibt es dann sicherlich auch eine Menge zu entdecken.

Man kann also durchaus sagen, dass Pokémon GO mit GO Beyond besser wurde. Dennoch hat man auch gemerkt, dass es an einigen Stellen durchaus berechtigte Kritik gibt. Es bleibt abzuwarten, ob Niantic auf diese Kritik reagiert oder ob es in Zukunft weiterhin diese Punkte zu bemängeln gibt.

In 2020 warten auf jeden Fall schon die nächsten großen Events auf euch:

Pokémon GO 2021 – 8 Dinge, die uns im neuen Jahr bereits erwarten