Pokémon GO: Diese 17 Monster aus Gen 6 kommen zuerst

Wann kommt die Gen 6? Ab dem 2. Dezember erscheint die 6. Generation in Pokémon GO. Allerdings erst als eine kleine Welle und noch nicht mit allen Pokémon aus der Kalos-Region.

Das wurde bekannt gegeben: Heute, am 18. November, ließ Niantic die Bombe platzen und kündigte Level 50, Jahreszeiten und die 6. Generation an .

