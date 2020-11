Pokémon GO startet Event mit Seen-Trio und Shiny Goldini – Das steckt drin

Aktuell läuft auch der Kanto-Cup in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier die besten Pokémon:

Wie sieht das mit Shiny Nidoran aus? Beide Nidoran-Formen gibt es bereits als Shiny im Spiel. In der Vergangenheit war es bei begrenzten Forschungen so, dass die Shiny-Rate deutlich erhöht war. Das wird vermutlich auch dieses Mal der Fall sein.

Wann laufen die begrenzten Forschungen? Das Event startet am 28. November und läuft von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also den ganzen Tag Zeit, um haufenweise Quests rund um Nidoran zu lösen.

Was ist das für ein Event? Neben dem Seen-Event hat Pokémon GO auch neue begrenzte Forschungen angekündigt. Dieses Event dreht sich wieder um Quests, die diesmal Nidoran männlich und weiblich als Belohnung hervorbringen.

Das bleibt auch weiterhin so, doch nun gibt es auch Fern-Raids. Niantic hat bereits bestätigt, dass ihr zu Raids von Tobutz oder Selfe eingeladen werden könnt, selbst wenn ihr nicht in der richtigen Region wohnt. Das bedeutet, dass ihr nur einen Freund aus der jeweiligen Region braucht und dann können die Raids starten.

Das solltet ihr zum Seen-Trio wissen: Bisher konnten wir in Deutschland nur Vesprit in den Raids finden, während Trainer in anderen Regionen der Welt ausschließlich Tobutz oder Selfe gefunden haben.

Im Eventzeitraum dreht sich alles um Pokémon, die vor allem in und um Seen vorkommen. Das Highlight wird die Rückkehr von Selfe, Tobutz und Vesprit sein.

In Pokémon GO startet nächste Woche das „See-Legende-Event“, welches uns die Chance auf das legendäre Seen-Trio und Shiny Goldini gibt. Wir zeigen euch die Einzelheiten des Events.

