In Pokémon GO ist das große Home-Event gestartet. Es bringt neue Quests, Raid-Bosse und Shinys ins Spiel. Wir geben euch die Übersicht über alle Neuerungen.

Wie lange läuft das Home-Event? Es ist heute Morgen, am 17. November gestartet und läuft noch bis zum 23. November um 22:00 Uhr.

Im Event wird die Integration von Pokémon GO in das Cloud-System Pokémon Home gefeiert. Extra dafür kommt Shiny Meltan zurück ins Spiel und weitere Boni runden das Event ab.

Feldforschungen, Shinys und Spawns zum Home-Event

Diese Quests sind neu: Insgesamt gibt es 4 neue Feldforschungen zum Event. Wir zeigen euch die Belohnungen dafür:

Fange 2 verschiedene Arten von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Nidoran männlich oder weiblich (können beide Shiny sein)

Gebe deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Flegmon (kann Shiny sein)

Gewinne 2 Raids Belohnung: Begegung mit einem Dratini (kann Shiny sein)

Fange 30 Pokémon Belohnung: 1500 Sternenstaub



Die Aufgabe rund um die beiden Formen von Nidoran ist lohnenswert. Sie ist schnell gemacht und belohnt euch mit einem potenziellen Shiny. Die Quest für Flegmon sollte man auch sammeln, denn dort bekommt ihr die Chance auf das ganz neue Shiny Flegmon. Hier könnt ihr im besten Fall gleich 3 Quests auf einmal sammeln und sie dann durch einmaliges Füttern zusammen abschließen.

Diese Spawns gibt es zum Event: In der Wildnis taucht Alola-Sandan auf. Dieses Pokémon gibt es sonst nicht in der Wildnis zu fangen und kann auch als Shiny auftreten. Wer hier noch kein Shiny hat, sollte die Chance nutzen.

Ansonsten gibt es mit Alola-Digda, Liliep, Anorith, Magnetilo, Flegmon und Zubat zahlreiche spannende Spawns. Sie können allesamt Shiny sein und tauchen außerhalb von Events eher selten auf.

Welche neuen Shinys gibt es? Flegmon wurde als einziges neues Shiny eingeführt und ist auch jetzt verfügbar. Es ist allerdings nur etwas heller als das normale Flegmon. Erst bei der Weiterentwicklung Lahmus sieht man den Unterschied deutlich:

Laschoking, die andere Entwicklung von Flegmon sieht ähnlich aus wie Lahmus.

Neben Flegmon könnt ihr nun auch wieder Shiny Meltan fangen. Die Shiny-Form war über ein Jahr verschollen und ist nun wieder über den Eventzeitraum verfügbar.

So kommt ihr an Shiny Meltan: Das Shiny gibt es nur aus der Wunderbox, die ihr erhaltet, wenn ihr ein Pokémon zwischen Pokémon GO und Let’s GO Pikachu/Evoli tauscht. Alternativ könnt ihr die Wunderbox auch bekommen, wenn ihr ein Pokémon zu Pokémon Home übertragt.

Eine genaue Anleitung zu der Wunderbox findet ihr hier:

Raid-Bosse zum Home-Event

Das sind die neuen Bosse: Passend zu den Spawns im Event gibt es auch neue Raid-Bosse im Spiel. Wir geben euch hier die Übersicht.

Alle Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden.

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Alola-Vulpix*

Flegmon*

Magnetilo*

Sheinux*

Praktibalk*

Klikk* Level-3-Raid (gelbes Ei) Walraisa

Alola-Raichu*

Metagross

Nidoqueen

Absol* Mega-Raid (rot-weißes Ei) Mega-Glurak X*

Mega-Glurak Y*

Mega-Turtok*

Mega-Tauboss*

Mega-Hundemon*

Mega-Gengar* Level-5-Raid (schwarzes Ei) Kobalium*

Terrakium*

Viridium*

Ihr habt also auch in den Raids so einige Shinys, die ihr antreffen könnt. Außerdem habt ihr mit Terrakium, Viridium und Kobalium gleich 3 neue legendäre Bosse. Wir zeigen euch hier die Konter und Brauchbarkeit der neuen Legendären:

