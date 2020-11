Pokémon GO startet morgen Home-Event mit Shiny Meltan und Flegmon

In Pokémon GO startet am Dienstag, dem 17. November, das Home-Event. Für euch bringt es neue Shinys, Spawns, Eier-Inhalte, Forschungen und Raidbosse.

Was ist das für ein Event? Seit ein paar Tagen ist Pokémon GO kompatibel mit Pokémon Home. Einer Art Cloud-Dienst, um Pokémon aufzubewahren oder an die Nintendo Switch zu verschicken. Kurz nach der Ankündigung der Kompatibilität beschwerten Trainer sich schon über die neuen Preise.

Doch jetzt gibt es Gründe zur Freude, denn Niantic startet für euch alle das Home-Event.

Was bringt das Home-Event? Alle Infos im Guide

Wie lange läuft das? Das Home-Event beginnt am 17. November 2020 um 08:00 Uhr Ortszeit. Es ist knapp eine Woche lang am aktiv. Am Montag, dem 23. November, um 22:00 Uhr endet das Event wieder.

Um was geht es? Niantic feiert die Integration von Pokémon GO in Pokémon Home. Ihr könnt Shiny Meltan begegnen und besondere Forschungen erledigen.

Neue Spawns: In der Wildnis werdet ihr häufiger die folgenden Spezies treffen:

Alola-Sandan

Zubat

Alola Digda

Flegmon

Magnetilo

Ditto

Porygon

HootHoot

Remoraid

Flurmel

Liliep

Anorith

Waumboll

Tarnpignon

Änderungen bei den 5-km-Eiern: In den 5er-Eiern werdet ihr neue Pokémon finden, die daraus schlüpfen. Das sind:

Nidoran (m und w)

Flegmon

Amonitas

Kabuto

Liliep

Anorith

Welche Shinys gibt es? Wenn ihr eine mysteriöse Box aktiviert, habt ihr mal wieder die Chance auf Shiny Meltan. Wie ihr Pokémon Home kostenlos und ohne Nintendo Switch mit GO verbindet, zeigen wir euch im Pokémon GO & Home-Guide: So kommt ihr an euer Meltan.

Außerdem bekommt ihr die Chance auf Shiny Flegmon. Die Shiny-Jäger sind beim Home-Event also wieder gefragt. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Shiny-Familien der beiden Pokémon:

In der ersten Version dieser Grafik war noch Galar-Flegmon zu sehen. Das gehört aber nicht mit zum Event – wir haben es aus der Grafik entfernt. Danke an unsere Leserin Nezzy Jay für den Hinweis.

Wie die Entwickler erklären, wird Shiny Meltan nach diesem Event erstmal wieder nicht zu fangen sein. Haltet euch also ran.

Welche Raid-Bosse kommen? Ein paar der neuen Raid-Bosse nannte Niantic bereits. Das sind Alola-Vulpix, Flegmon, Magnetilo, Sheinux, Praktibalk und Klikk. Bedenkt, dass ihr Praktibalk unbedingt mit anderen Trainern tauschen solltet.

Was bringt das Home-Event noch? Eine exklusive Forschung beschert euch Mega-Energien für Tauboss, PokéBälle, Beeren, Begegnungen mit Flegmon und Kaumalat. Dazu gibt es besondere Event-Feld-Forschungen und einen WP-Boost für Mega-Tauboss während des Events.

Wer seinem Avatar einen neuen Look verpassen will, kann das mit den neuen Kleidungsstücken wie einer Jacke, Weste und Schuhe für Melmetal.

Wie gefällt euch das neue Event? Freut ihr euch auf die Shinys?

