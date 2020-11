Wann kommen die neuen Bosse? Sie erscheinen ab 22:00 Uhr am 16. November in den Level-5-Raids. Um diese Uhrzeit finden allerdings keine Raids mehr statt, sodass wir deutschen Spieler erst morgen früh mit dem Raiden starten können.

In Pokémon GO erscheinen heute, am 16. November, gleich 3 neue legendäre Pokémon in den Level-5-Raids. Terrakium, Viridium und Kobalium feiern ihr Comeback. Wir zeigen euch die besten Konter und weitere Infos.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 8 = 15

Insert

You are going to send email to