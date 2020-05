Pokémon GO: Die besten Konter gegen Terrakium – Guide zum Raid-Boss

In Pokémon GO ist Terrakium in die Raids zurückgekehrt. Wir zeigen euch in unserem Guide die besten Konter, die maximalen WP und die Attacken von dem legendären Pokémon.

Wie lange ist Terrakium erhältlich? Terrakium ist seit dem 19. Mai wieder in Raids, erstmals auch als Shiny. Es bleibt bis zum 26. Mai erhältlich und wird dann vom neuen legendären Pokémon Reshiram ersetzt.

Zuerst lohnt es sich aber, Terrakium in sein Team aufzunehmen: Es gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO und wird bei den Gesteins-Angreifern nur von Rameidon übertroffen.

Update vom 19. Mai: Wir haben den Artikel mit den aktuellsten Kontern aufgefrischt.

Die besten Konter gegen Terrakium

Welche Typen sind effektiv? Terrakium ist von den Typen Gestein und Kampf und hat gleich 7 Schwächen. Dazu gehören Psycho, Stahl, Wasser, Kampf, Pflanze, Fee und Boden.

Der beste Konter ist Mewtu

Nutzt diese Pokémon: Ihr könnt also ein breites Team an Kontern mitnehmen. Die 10 besten Konter stellen wir euch hier vor.

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

Jirachi mit Konfusion und Kismetwunsch

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Psiana mit Konfusion und Psychokinese

Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel

Simsala mit Konfusion und Psychokinese

Außerdem können euch starke Crypto-Pokémon mit den richtigen Typen wie Kokowei, Chelterrar, Sumpex oder Galagladi zum Sieg verhelfen.

Wie viele Spieler benötigt man? Terrakium kann man bereits zu zweit besiegen. Dafür braucht man aber entweder Wetterbonus oder kann ausschließlich mit den absoluten Top-Kontern angreifen.

Metagross ist stark gegen Terrakium

Deutlich leichter hingegen ist es zu dritt. Dort reicht es sogar, wenn man auf Level 25 ist.

Alle wichtigen Infos zu Terrakium

Was ist 100% IV? Wer ein Terrakium mit 100% IV haben möchte, der braucht ein Exemplar mit 2113 WP aus den Raids. Mit Wetterbonus erreicht es sogar 2641 WP.

Welche Attacken lernt Terrakium? Vor allem die Gestein-Angriffe können sich sehen lassen. Der Rest ist eher nicht so interessant:

Sofort-Attacken: Katapult (Gestein), Zen-Kopfstoß (Psycho)

Katapult (Gestein), Zen-Kopfstoß (Psycho) Lade-Attacken: Steinhagel (Gestein), Nahkampf (Kampf), Erdbeben (Boden)

Wie gut wird Terrakium? Das legendäre Pokémon zählt zu den besten Angreifern und eignet sich gut als Kämpfer gegen die Rocket-Rüpel und -Bosse. Als Kampf-Angreifer hingegen ist Terrakium aufgrund seiner Attacken eher nicht zu gebrauchen.

Eine komplette Analyse zu seiner Brauchbarkeit findet ihr in unserem Artikel über Terrakium.