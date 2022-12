Pokémon GO: Wie stark ist das neue Pokémon Keldeo?

In Pokémon GO gibt es ein neues Monster: Keldeo ist seit dem 06. Dezember im Spiel erhältlich, aber man braucht ein Ticket dafür. Wie stark ist es?

Wo gibt es Keldeo? Keldeo wurde am 06. Dezember 2022 mit dem „Mysteriöse Klinge“-Event zu Pokémon GO hinzugefügt, allerdings als Belohnung der Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“.

Diese Spezialforschung bekommt man nur, wenn man das entsprechende Ticket im Shop kauft – das kostet derzeit 9,99 Euro. Keldeo befindet sich momentan also hinter einer Bezahlschranke, das Ticket führt derzeit zu Kritik unter Spielern. Keldeo dürfte erst zu einem späteren Zeitpunkt auch für Spieler ohne Ticket verfügbar werden.

Doch was kann das Pokémon überhaupt? Wir schauen uns Keldeo hier einmal genauer an.

So stark ist Keldeo in Pokémon GO

Das ist Keldeo: Keldeo erschien erstmals in der fünften Spielgeneration und wurde mit der Schwarzen und Weißen Edition eingeführt. Es gehört zu den „Mysteriösen Pokémon“, so wie Mew oder Victini, und wird außerdem den „Rittern der Redlichkeit“ zugeordnet – also den Monstern um Kobalium, Terrakium und Viridium.

Es bringt die Typen-Kombination aus Wasser und Kampf mit und kann nach aktuellem Stand maximal 4.181 WP in Pokémon GO auf Maximallevel erreichen. Es zeichnet sich vor allem durch einen hohen Angriffswert aus.

Wie stark ist Keldeo im PvE? Nach aktuellem Stand hat Keldeo das Potenzial, ein sehr starker Angreifer für Raids und Arenen zu sein.

Das gilt vor allem als Angreifer vom Typ Kampf: Mit einer Kombination aus den Moves Fußkick und Sanctoklinge wird es von dem Portal GamePress als drittbester Kampf-Angreifer eingeordnet.

Übertroffen wird es bei diesem Typus nur noch von Mega-Lohgock, das allerdings erst seit dem Hoenn-Raid-Tag verfügbar ist, und Terakium, das in Sachen Moveset noch etwas stärker aufgestellt ist. Bei den Wasserangreifern hingegen bieten sich andere Pokémon eher an. Eine Übersicht findet ihr in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO.

Typen-übergreifend wird Keldeo ins A+-Tier eingeordnet, wo sich auch andere starke Angreifer wie Voltriant, Rameidon, Lucario und verschiedene Mega-Entwicklungen wiederfinden.

Insgesamt ist Keldeo also ein starker Kampf-Angreifer, der in Raids, aber auch im Kampf gegen Arenen nützlich sein dürfte. Schließlich werden als Verteidiger oft „Normal“-Pokémon eingesetzt, wie Chaneira oder Relaxo, die besonders anfällig für Kampf-Attacken sind.

Wie stark ist Keldeo im PvP? Laut einer Analyse von Pokémon GO Hub ist Keldeo besonders in der Meisterliga eine ordentliche Option, in der Hyperliga eher durchschnittlich. Die Seite PvPoke ordnet Keldeo in der Meisterliga auf Rang 66 ein, in der Hyperliga auf Platz 299.

Es zeichnet sich vor allem durch Schaden, weniger durch Durchhaltevermögen aus. Durch seine Typenverteilung auf Kampf und Wasser bekommt es sehr viele potentielle Stärken, aber eben auch Schwächen.

Ein Vorteil sei, dass es gegen viele beliebte Monster der Liga, wie Sumpex, Dialga oder Yveltal bestehen kann – wenn man ein starkes Keldeo aufstellen kann. Doch hier liegt auch das Problem.

Das ist das Problem mit Keldeo: Derzeit kann man Keldeo nur aus der bezahlpflichtigen Forschung im Event bekommen. Man braucht also zum einen Glück, gute Werte zu bekommen – und dann fehlen die Bonbons, um es auf das nötige Level zu bekommen.

Derzeit ist das Bonbon-Sammeln für Keldeo nur über das Wandern als Kumpel möglich, oder über den Einsatz von Sonderbonbons. Das macht es schwerer, das Pokémon auf ein hohes Level zu heben.

Was haltet ihr von dem Pokémon? Habt ihr euch die Forschung geholt, oder wartet ihr, bis es ohne weitere Kosten verfügbar ist? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten brachte Pokémon GO gerade ein neues Feature: die Fangkarten.