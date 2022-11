Pokémon GO: Viridium Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Die besten Konter gegen Viridium in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Viridium für ein Pokémon? Viridium stammt aus der fünften Spielgeneration und hat die Typen Pflanze und Kampf. Es gehört zusammen mit Kobalium, Terrakium und Keldeo zu den Rittern der Redlichkeit.

Wann kommt Viridium? Den Boss findet ihr ab dem 1. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit in Pokémon GO. Er bleibt bis zum 8. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit für euch im Spiel. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Viridium und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Viridium besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Staraptor mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Kramshef mit Pikser und Himmelsfeger Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel Rayquaza mit Luftschnitt und Orkan Mega-Glurak Y mit Luftschnitt und Lohekanonade Kramshef mit Pikser und Himmelsfeger Yveltal mit Windstoß und Orkan Galar-Arktos mit Psychoklinge und Sturzflug Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++ Staraptor mit Windstoß und Sturzflug Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Mega-Simsala mit Konfusion und Psychokinese Washakwil mit Luftschnitt und Sturzflug Boreos mit Luftschnitt und Orkan

Schwächen von Viridium: Das Pokémon gehört zu den Typen Pflanze und Kampf und ist damit anfällig gegen Flug, Gift, Feuer, Psycho, Eis und Fee. Vor allem aber Flug-Angriffe sind effektiv. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Viridium zu besiegen.

Gibt es Shiny Viridium? Ja, ihr könnt Shiny Viridium in Pokémon GO fangen. Wir zeigen euch in der Grafik, wie die schillernde Version aussieht:

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu zweit oder zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.