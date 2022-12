In Pokémon GO könnt ihr jetzt ein neues Feature nutzen – Was sind Fangkarten?

In Pokémon GO wurde ein neues Feature aktiviert: Die Fangkarten. Wie ihr sie nutzen könnt, zeigen wir euch hier.

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO startet heute, am 06. Dezember 2022, das neue Event „Mysteriöse Klinge“. Das Event bringt unter anderem neue Monster, ändert die Spawns und auch einige Boni sind nun aktiv.

Zudem wurde ein neues Feature in Pokémon GO aktiviert: Die neuen „Fangkarten“ sind ab sofort verfügbar.

So nutzt ihr Fangkarten in Pokémon GO

Was ist eine Fangkarte? Ihr könnt eure Monster in Form einer „Fangkarte“ darstellen lassen, auf denen verschiedene Dinge zu sehen sind:

Das Pokémon

Ein zum Typen passender Hintergrund

Die WP des Monsters

Die Art, wie ihr es gefangen habt – wie bspw. Raid, überraschende Begegnung oder ähnliches

Das Fang-Datum und der Ort

Der verwendete Ball

Dabei taucht das Monster auch so auf, wie ihr es in eurer Sammlung vorfindet. Beste Freunde haben das entsprechende Abzeichen, auch Shiny- oder Kostüm-Varianten werden entsprechend dargestellt.

Zudem habt ihr die Möglichkeit, das „Standard“-Bild durch einen AR-Schnappschuss zu ersetzen. Das kann dann beispielsweise so aussehen:

Die Karten lassen euch auch ein Foto machen

Was bringt die Fangkarte? Bei der Fangkarte handelt es sich um ein reines Social Feature. Ihr könnt die Karte beispielsweise auf Social Media posten oder an eure Freunde schicken, wenn ihr eure letzten Fänge teilen wollt. Das ist wohl ähnlich gedacht, wie die Übersicht am Ende des Abenteuerrauchs.

Im Spiel gesammelt, wie die Postkarten, werden sie nach aktuellem Stand nicht.

Wie nutze ich die Fangkarte? Wenn ihr ein Pokémon frisch gefangen habt oder es in der Sammlung anklickt, müsst ihr einfach nur auf das Menü unten rechts klicken (die drei Striche, wo z.B. auch Bewertung und Verschicken sind).

Dort findet ihr nun die neue Option „Fangkarte“, zwischen der Bonbon-Umwandlung und den Tags.

Einschränkung: Nach aktuellem Stand ist das Feature nur bei Monstern möglich, die ihr tatsächlich gefangen habt. Aus Eiern ausgebrütete Pokémon oder solche, die ihr über Tausch erhalten habt, können derzeit nicht als Fangkarte verewigt werden.

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Könnt ihr etwas damit anfangen, oder ist die Fangkarte eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten wurden in Pokémon GO gerade die Details zum Community Day im Dezember 2022 bekannt gegeben.