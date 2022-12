In Pokémon GO steht das nächste Event an. Wir zeigen euch alle Inhalte und Infos rund um den Start von „Mysteriöse Klinge“.

Was ist das für ein Event? Während des Events „Mysteriöse Klinge“ stehen vor allem Kampf-Pokémon im Fokus. Die Highlights dürften der Release der beiden Pokémon Krabbox und Keldeo sein.

Doch während Krabbox einfach so anzutreffen sein wird, steckt das mysteriöse Pokémon Keldeo hinter einem kostenpflichtigen Ticket.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Infos zum Event – mit und ohne Ticket.

Mysteriöse Klinge ohne Ticket – Start, Boni, Spawns für alle

Wann startet das Event? Mysteriöse Klinge startet am Dienstag, den 06. Dezember 2022 um 10:00 Uhr. Es läuft dann bis Sonntag, den 11. Dezember um 20:00 Uhr.

Damit ist es das zweite größere Event der neuen Season „Mysteriöse Wünsche“, nachdem erst am Wochenende der Mega-Raid-Tag lief.

Was steckt im Event? Hier fassen wir die wichtigsten Inhalte des Events zusammen.

Neues Pokémon: Das Monster „Krabbox“ erscheint erstmals in Pokémon GO. Es gehört dem Typ „Kampf“ an und hat mit „Krawell“ eine Weiterentwicklung.

Es kann laut Ankündigung „mit Glück“ in der Wildnis gefunden werden. Allerdings ist die Shiny-Version noch nicht verfügbar.

Weitere Spawns in der Wildnis: Im Event tauchen weitere Monster auf, vor allem vom Typ Kampf. Die Spawns führen wir euch hier auf, mögliche Shinys werden mit Sternchen* markiert.

Menki*

Machollo*

Kicklee*

Nockchan*

Kapoera*

Jungglut

Makuhita*

Meditie*

Panpyro

Quappo

Krabbox

Monster in Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Meditie*, Bamelin*, Praktibalk* und Schallquap* Stufe 3 Quappo, Aerodactyl*, Panzaeron* und Kapilz Stufe 5 Viridium* (vom 01.12. bis 08.12.)

Terrakium* (Vom 08. Dezember bis 15. Dezember) Mega-Raid Mega-Stolloss*

Sowohl Viridium als auch Terrakium erlernen den Move Sanctoklinge, wenn ihr sie in ihren jeweiligen Raid-Zeiträumen fangt.

Das Event reiht sich in die Inhalte der neuen Season „Mysteriöse Wünsche“ ein:

Monster in Feldforschungen: Es wird zum Event spezielle Feldforschungen geben. In denen könnt ihr folgende Monster finden:

Galar-Porenta*

Kicklee*

Nockchan*

Kapoera*

Zudem wird eine Sammler-Herausforderung laufen. Die bringt euch eine Sofort-TM und eine Lade-TM.

Ticket zu Mysteriöse Klinge bringt Keldeo & Spezialforschung

Was kostet das Ticket? Nach aktuellen Stand ist nur der amerikanische Preis von 7,99 Dollar bekannt. Das Ticket dürfte hierzulande also ca. 7 oder 8 Euro kosten, sobald es im Shop verfügbar ist.

Was bringt das Ticket? Im Ticket steckt die Spezialforschung „Etwas Außergewöhnliches“. Die wird mehrere Aufgaben und als Belohnung unter anderem das mysteriöse Pokémon Keldeo bringen.

Dieses kommt in seiner Standardform. In den Hauptspielen gibt es auch noch eine sogenannte „Resolutform“, die nach aktuellem Stand aber noch nicht in Pokémon GO verfügbar sein wird.

Außerdem wird auch Keldeo die Attacke „Sanctoklinge“ beherrschen.

Weitere Belohnungen der Spezialforschung sind unter anderem:

Keldeo-T-Shirt für den Avatar

14 Sonderbonbons

12 Silberne Sananabeeren

2 Brutmaschinen

2 Super-Brutmaschinen

2 Rauch

Begegnungen mit verschiedenen Kampf-Pokémon und Wasser-Pokémon

Welche Aufgaben die Forschung bringt, dürfte zum Start des Events klar werden.

Rauch-Bonus mit Ticket: Zudem gibt es eine erhöhte Effektivität für den Rauch, wenn ihr ein Ticket besitzt. Dann können folgende Monster vermehrt auftauchen, wenn ihr Rauch einsetzt:

Machollo*

Kicklee*

Nockchan*

Kapoera*

Tanhel*

Schallquap*

Kastadur*

Was ist sonst in Pokémon GO los? Der Dezember hat begonnen und bringt jede Menge Events und Termine. Alle Events im Dezember von Pokémon GO findet ihr hier.