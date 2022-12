Dank einer perfekten Stunde hab ich meine größten Ziele in Pokémon GO erreicht – Auf einen Schlag

In Pokémon GO kann man jede Menge Ziele „so nebenbei“ erledigen, auch wenn man nicht drauf achtet. So lief das auch bei MeinMMO-Autor Max Handwerk – bis am letzten Wochenende plötzlich alles zusammenkam

Seit 4 Jahren und ziemlich genau 10 Monaten bin ich in Pokémon GO unterwegs. Anfang Februar 2018, bei klirrender Kälte und Schneematsch vor der Haustür, hielten meine Freundin und ich es für eine super Idee, mit dem „Geh-Raus-Fang-Monster“-Spiel anzufangen.

Und auch, wenn die wettertechnischen Bedingungen auf dem Dorf damals gut und gerne zu einem sofortigen Abbruch hätten führen können, bin ich bis heute am Ball geblieben.

Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Features hinzu, wie die Kampfliga, Team Rocket und Co. Alles cool, aber mein Lieblingsteil des Spiels blieb immer das Sammeln neuer Monster – was manchmal frustrierend ist, wenn man immer dieselben sieht und neue Pokémon nur häppchenweise ins Spiel kommen.

Daneben hatte ich immer einen Blick auf das Level. Das alte Max-Level 40, das hatte ich mir mal als großes Ziel auserkoren. Doch die schier lächerliche Masse an EP, die man dafür braucht, sorgte dafür, dass ich das eher „nebenbei“ abarbeitete. Ich hatte nur grob im Kopf, dass es demnächst eigentlich mal so weit sein müsste, dass die 40 fällt.

Und genau das war am vergangenen Wochenende der Fall.

Mit der Ultrabestien-Ankunft lief alles zusammen

Am 27. November lief die „Ultrabestien-Ankunft“ und eigentlich hatte ich an dem Tag gar keine Zeit, teilzunehmen. Dabei war es das perfekte Event für den Sammler in mir. Denn von den Ultrabestien fehlten mir noch ein paar und sogar das regionale Kaguron konnte man über die Forschungsaufgaben bekommen.

Also schleppten wir uns eine Stunde vor Schluss doch noch los, um ein paar Raids abzuklappern. Die nötigen Raid-Pässe gab es ja und die Ultrabestien konnte man gut zu zweit schlagen. Zudem gab es einen EP-Bonus auf die Raids, da dachte ich: Perfekt, dann kann ich weiter Richtung 40 robben. Ich checkte den EP-Stand und merkte: Die 7 Raids müssten reichen, um auf Level 40 zu kommen.

Plötzlich war die Motivation geweckt.

Jetzt gingen die Schritte schneller und wir stratzten von Arena zu Arena, um die Ultrabestien einzusacken. Innerhalb einer Stunde erledigten wir alle 7 nötigen Raids, um die Forschungen abzuschließen. Das wiederum führte dazu, dass nicht nur der Ultrabestien-Dex sich füllte – nein, auch alles andere, was ich in Pokémon GO gerade noch erledigen wollte, erledigte sich nebenbei fast von selbst.

Wir sammelten alle bislang verfügbaren Ultrabestien. Das war das wichtigste.

Nebenbei sammelte ich so die nötigen Raids, um die Anforderungen für die Galar-Makabaja-Entwicklung zu erfüllen – ich entwickelte also auch noch ein Galar-Oghnatoll, dem ich seit Halloween nachlief.

Die EP aus den Raids reichten, um tatsächlich Level 40 zu erreichen.

Dadurch war auch die letzte Hürde der „Meisterwerks-Forschung“ zu Shiny Mew genommen, die ich seit der Kanto-Tour im Februar 2021 mit mir rumtrug. Das wurde auch noch gefangen.

Und weil die Raids noch ein paar Sonderbonbons brachten, konnte ich auch noch die letzten fehlenden Bonbons für eF-eM reinwerfen und es weiterentwickeln. Das hatte ich auch ewig als Kumpel rumgetragen, um Bonbons zu sammeln.

Abseits der Ultrabestien erledigten sich die Ziele fast von selbst

Es war irgendwie eine verrückte Stunde, die ich so vielleicht zum letzten Mal bei dem GO Fest 2021 erlebt hatte, als es den Raid-Tag mit allen legendären Pokémon gab. Für den Sammler in mir war es fast wie Weihnachten. Die Ultrabestien-Ankunft sollte sich für mich als das perfekte Event herausstellen – und ich hätte es fast einfach ausgelassen.

Gleichzeitig bleibt jetzt auch ein großes Fragezeichen für mich stehen. Das fühlt sich ein bisschen an, wie bei den Aquariums-Fischen aus „Findet Nemo“. Die wollen den ganzen Film aus einem Aquarium ausbrechen, schaffen es letztlich und hängen am Ende in Plastikbeuteln auf der Meeresoberfläche fest – und fragen sich: „Now what?“.

Ja, was nun? Jetzt heißt es wohl warten. Auf die nächsten Ultrabestien, die nächste große Forschung, spannende Entwicklungen oder andere neue Inhalte. Mal sehen, was das Spiel noch im Köcher hat. Zumindest gibt es ja noch Level 41 bis 50 mit Sonderaufgaben und noch mehr EP-Sammelei.

Der Sammler in mir wünscht sich vor allem eine etwas größere Welle neuer Pokémon – aber da ist die Hoffnung doch eher begrenzt.