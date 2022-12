Zur neuen Jahreszeit hat Pokémon GO auch die Eier-Pools angepasst. Unter anderem gibt es eine Änderung im 10-km-Ei – da verschwindet ein offenbar unbeliebtes Monster.

Das ist in Pokémon GO los: In Pokémon GO begann am 01. Dezember 2022 die neue Jahreszeit „Mysteriöse Wünsche“.

Die brachte unter anderem neue Spawns, änderte die Raid-Bosse und startete einige neue Boni. Und auch in den Eiern stecken nun teilweise neue Pokémon.

Im 10-km-Ei sind weiterhin einige alte Bekannte zu sehen. Riolu ist weiterhin dabei, genau wie die begehrten Galapaflos und Flapteryx oder Viscora, das man nun auch im Forschungsdurchbruch bekommen kann.

Allerdings ist auch ein Monster aus dem Pool verschwunden: Lin-Fu hat sich aus den 10-km-Eiern verabschiedet. Und das freut im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ einige Trainer (via reddit).

Lin-Fu ist raus – für Togedemaru

Das ändert sich jetzt: Auf der niedrigsten Seltenheitsstufe der 10-km-Eier waren zuletzt Flapteryx, Galapaflos, Wuffels und Lin-Fu. Lin-Fu erschien ursprünglich mal im Mai 2021 als Belohnung der PvP-Liga in Pokémon GO, konnte dann aber auch über das Ausbrüten von Eiern gefunden werden.

Allerdings hat es keinen besonders großen Nutzen in Pokémon GO, auch seine Entwicklung Wie-Shu ist eher ein Pokédex-Füller – weder in Raids, noch in der PvP-Liga kann es glänzen. Und besonders selten, wie etwa Flapteryx und Galapaflos bis vor kurzem, war es auch nicht mehr.

Das dürfte der Grund sein, warum einige Trainer das Monster im Vergleich zu den anderen Optionen im 10-km-Ei als eher schwach ansahen und sich nun freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

„Moment, also ist Lin-Fu jetzt aus dem Eier-Pool und den Kampfliga-Belohnungen raus?“, fragt ein Trainer (via reddit) – und kriegt Antworten wie: „Gott sei dank dafür“ (via reddit). „Endlich“ (via reddit)

„Endlich kein verdammtes Lin-Fu mehr“ (via reddit).

Ein Trainer merkt allerdings an, dass er den Verlust schade findet – er hätte bis jetzt noch kein gutes gefunden (via reddit). Darauf antwortet ein anderer allerdings, dass es eh nutzlos sei (via reddit).

Allerdings sorgt auch der Lin-Fu-Nachfolger im Ei erstmal für Skepsis – denn auch Togedamaru ist in Raids eher nutzlos und wird auch in der PvP-Liga von anderen Monstern überholt.

Hier beschreiben Trainer, dass es offenbar einfach etwas weniger wünschenswertes in den 10-km-Eiern geben müsse. Allerdings meint einer (via reddit): „Lieber brüte ich von nun an aus jedem einzelnen Ei Togedemaru aus, als noch einmal Lin-Fu zu sehen.

Der 10-km-Pool in der Übersicht:

Stufe 1: Galapaflos, Flapteryx, Wuffels, Togedemaru

Stufe 2: Milza, Psiau, eF-eM

Stufe 3: Riolu, Viscora, Miniras

Was haltet ihr von der neuen Option im 10-km-Ei? Findet ihr den Eierpool gut, oder hättet ihr euch Änderungen gewünscht? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Und was ansonsten ansteht, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Pokémon-GO-Events im Dezember 2022.