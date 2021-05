Pokémon GO bringt heute ein neues Monster – Aber ihr müsst dafür kämpfen

In Pokémon GO beginnt am Montagabend, den 31. Mai 2021, die 8. Saison der Kampfliga. Dort könnt ihr euch unter anderem das neue Pokémon Lin-Fu als Belohnung sichern.

Was ist das für ein Pokémon? Lin-Fu ist als das “Kampfkünste-Pokémon” bekannt und stammt aus der fünften Spielgeneration. Es gehört – wenig überraschend – dem Typ Kampf an. Es kann sich zu Wie-Shu weiterentwickeln, bei dem es sich ebenfalls um ein Kampf-Pokémon handelt.

So könnt ihr Lin-Fu kriegen: Lin-Fu und Wie-Shu werden mit dem Start der 8. Saison der Kampfliga in Pokémon GO eingeführt. Die neue Saison startet am Montag, den 31. Mai 2021, um 22:00 Uhr – ab diesem Zeitpunkt sind die Monster also verfügbar.

Eine garantierte Begegnung mit Lin-Fu bekommt ihr, wenn ihr in der neuen Saison den fünfen Rang erreicht. Kämpft ihr danach weiter, könnt ihr auf den höheren Rängen die Chance bekommen, weitere Male auf Lin-Fu zu treffen und so Bonbons für die Entwicklung zu Wie-Shu zu sammeln.

In der Wildnis trefft ihr Lin-Fu derweil erstmal nicht an. Es ist aber anzunehmen, dass es in Zukunft auch über andere Wege als die Kampfliga zu bekommen sein wird – so war es beispielsweise bei Pokémon wie Zurrokex auch der Fall.

Lin-Fu entwickelt sich zu Wie-Shu weiter

So läuft die 8. Saison der Kampfliga

Das erwartet euch: Wenn ihr euch ein Lin-Fu sichern möchtet, könnt ihr euch auch auf weitere Belohnungen in der neuen Kampfliga-Saison freuen. Wie gewohnt ist sie wieder in mehrere Ligen aufgeteilt, die sich abwechseln.

Die Superliga läuft vom 31. Mai 2021 (22:00 Uhr) bis zum 14. Juni (22:00 Uhr).

Die Hyperliga und der passende Premier Cup laufen vom 14. Juni (22 Uhr) bis zum 28. Juni (22:00 Uhr).

Die Meisterliga, Meisterliga Klassisch und der Element-Cup laufen vom 28. Juni (22:00 Uhr) bis zum 12. Juli (22:00 Uhr).

Danach folgen wieder Superliga und der Superliga-Remix mit veränderten Anforderungen vom 12. Juli (22:00 Uhr) bis zum 26. Juli (22:00 Uhr).

Die Hyperliga und der Hyperliga-Remix laufen vom 26. Juli 2021 (22:00 Uhr) bis zum 9. August 2021 (22:00 Uhr).

Meisterliga, Meisterliga Remix und ein weiterer Premier Cup folgen am Montag, den 09. August (22:00 Uhr), bis zum 23. August (22:00 Uhr). In dieser Zeit kassiert ihr außerdem doppelten Sternenstaub für Siege und Kampfsets.

Vom 23. August bis zum 20. August (jeweils 22:00 Uhr) sind alle drei Ligen nochmal aktiv.

Darüber hinaus wird es mehrere Kampfabende mit dreifachem Sternenstaub geben. An diesen Abenden könnt ihr statt 5 gleich 20 Kampf-Sets abschließen. Sie laufen am:

3. Juni 2021, 18:00 bis 23:59 Uhr

11. Juli 2021, 18:00 bis 23:59 Uhr

26. August 2021, 18:00 bis 23:59 Uhr

Welche Belohnungen gibt es? Neben einer garantierten Begegnung mit Lin-Fu auf dem fünften Rang könnt ihr noch eine Menge weiterer Monster antreffen und Cosmetics für euren Avatar gewinnen. Zu den möglichen Begegnungen zählen unter anderem:

Machomei auf Rang 1

Panzaeron, Zurrokex oder Geronimatz ab Rang 15

Legendäre Pokémon aus den aktuellen Raids ab Rang 20 und höher

Kaumalat ab dem Veteranen-Rang

Kapuno ab dem Experten-Rang

Ein Wrestler-Pikachu auf dem Legenden-Rang

Dazu kommen jede Menge weiterer Monster wie Maschock, Ariados, Zobiris, Toxiquak, Flunschlik oder Quabbel, die den Begegnungs-Pool auf den verschiedenen Rängen auffüllen.

Außerdem könnt ihr auf dem 19. Rang der Kampfliga eine Top-Lade-TM bekommen, mit der ihr für eines eurer Monster eine neue Attacke auswählen könnt – sogar spezielle Event-Moves sind verfügbar.

Neben dem Kampfliga-Start stehen demnächst wieder jede Menge Events an. Was los ist, erfahrt ihr in der Übersicht aller Juni-Events in Pokémon GO.