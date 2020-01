In Pokémon GO ist die große PvP-Liga in die Vorsaison gestartet und bringt euch Zurrokex, ein neues Pokémon aus der 5. Generation. Wir zeigen euch, wie ihr es euch sichern könnt.

So steht es um die PvP-Liga: Nachdem das Feature bereits vor 2 Tagen erstmalig gestartet ist, doch dann nach Minuten wieder abgeschaltet wurde, ist der Rollout diesmal reibungslos verlaufen.

Erste Spieler können das Feature ausprobieren und immer mehr Level werden freigeschaltet. Laut Niantic können jetzt alle Spieler auf Level 35 oder höher auf die PvP-Liga zugreifen.

PvP-Liga bringt Zurrokex – So holt ihr es euch

So macht ihr bei der PvP-Liga mit: Wenn ihr bereits das erforderte Mindestlevel erreicht habt, dann könnt ihr der PvP-Liga ganz leicht beitreten. Dafür müsst ihr auf den Pokéball in der unteren Mitte drücken und dann rechts auf „Kämpfe“. Dort öffnet sich dann schon die Liga und ihr könnt beitreten.

Das „Kämpfe“-Feld ist nun freigeschaltet

Dieses neue Pokémon gibt es: Erste Spieler berichten davon, dass sie als Belohnung für einen Kampf das Pokémon Zurrokex erhalten haben. Das ist ein neues Monster aus der 5. Generation und war bislang noch nicht erhältlich.

Zurrokex entwickelt sich zu Irokex und dürfte vor allem für den PvP-Modus interessant sein. In Raids oder Arenen hingegen ist es nicht besser als Machomei oder Lucario.

Zurrokex und seine Entwicklung Irokex

So bekommt ihr Zurrokex: Auf jedem Rang erhaltet ihr ein Pokémon, wenn ihr genügend Siege eingefahren habt. Auf dem ersten Rang ist es Relaxo, wenn ihr insgesamt 4x gewonnen habt.

Zurrokex erhaltet ihr als Belohnung bei Rang 4. Wenn ihr dort die nötigen Siege errungen habt, gibt es als Belohnung ein Zurrokex. Dies soll, nach ersten Berichten von Spielern, für jeden Trainer garantiert sein.

Ihr müsst also bis auf Rang 4 aufsteigen und dann die erforderlichen Siege holen, um euch Zurrokex zu sichern.

So kommt ihr schneller an Zurrokex: Wenn ihr euch den Premium-Zugang holt, dann gibt es die Pokémon-Belohnung schon nach weniger Siegen. Diesen Zugang erhaltet ihr, wenn ihr einen Raid-Pass in der PvP-Liga einlöst.

Das wurde bisher nicht entdeckt: Niantic hatte in ihrer Ankündigung davon gesprochen, dass Wrestler-Pikachu ins Spiel kommt. Dieses besondere Kostüm-Pikachu wurde aber bisher noch nicht gesichtet.

Ein Leak verrät bereits, welche Belohnungen auf den späteren Rängen auf euch warten: