Die PvP-Liga rückt in Pokémon GO immer näher und nun gibt es einen neuen Leak, der potentielle Belohnungen für die Liga zeigt. Dabei sind auch neue und seltene Pokémon.

Was ist die PvP-Liga? Dieses Feature ist die nächste große Neuerung in Pokémon GO und soll schon in dieser Woche erscheinen. Dabei soll es eine weltweite Liga geben, wo ihr im PvP-Modus gegeneinander antretet.

Bereits gestern Abend, am 28. Januar, hatten erste Trainer Zugang zur Liga, doch wurden sie nach wenigen Minuten rausgeschmissen.

Ein Highlight sollen besondere Pokémon sein, die ihr dort verdienen könnt. Sollte der Leak stimmen, dann könnten es tatsächlich Monster werden, die durchaus attraktiv sind.

Sind das die Belohnungen für die große PvP-Liga?

Woher stammen die Infos? Diese Infos haben die Dataminer „Pokeminers“ gesammelt. Sie sind schon immer fleißig am leaken gewesen und haben so einige Neuerungen in Pokémon GO richtig hervorgesagt. Sie beziehen sich dabei auf Funde im Code der App.

So sind die Belohnungen aufgeteilt: Zunächst soll zwischen Premium und Basic unterschieden werden. Beide Gruppen geben unterschiedliche Belohnungen. Die Premium-Belohnungen wird man wohl erhalten, wenn man mit einem Kampf-Pass Zugang zur Liga bekommt. Diesen Pass muss man vorher im Shop kaufen.

Dazu kann man in insgesamt 10 Ränge aufsteigen. Je höher der Rang ist, desto besser sind die Belohnungen. Bei jedem Rang gibt es dann insgesamt 7 unterschiedliche Bundles an Belohnungen. Laut den Dataminern kann man nach jedem Kampf ein Bundle erhalten.

So sehen die Belohnungen aus: Von den Items ist nichts extrem spannendes als Belohnung dabei. Nur die Menge überrascht hier und da. So kann man, je nach Rang, zwischen 300 und 4800 Sternenstaub bekommen. Bis zu 7 Sonderbonbons oder 5 TMs kann man aus einem Kampf erhalten.

Bei jedem Rang kann man allerdings auch ein Pokémon als Belohnung bekommen. Dies variiert aber bei den Rängen und die Pokémon werden, je höher die Ränge sind, auch immer seltener:

Rang 1-3: Relaxo, Machollo, Serpifeu, Ottaro oder Floink

Rang 4-6: Alle Pokémon der vorherigen Ränge, Panzaeron, Meditie oder Zurrokex

Rang 7-9: Alle Pokémon der vorherigen Ränge, Lapras, Larvitar oder Schilterus

Rang 10: Alle Pokémon der vorherigen Ränge, Kapuno oder Lichtel

Hier seht ihr die Belohnungen im Überblick. Quelle: reddit

Was ist das für ein neues Pokémon? Ab Rang 4 könnt ihr Zurrokex erhalten. Die Weiterentwicklung Irokex ist dann für PvP ein interessantes Pokémon. So lernt es unter anderem die schnelle Lade-Attacke Steigerungshieb.

Ob es tatsächlich zum Start freigeschaltet sein wird, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es das Pokémon noch nicht im Spiel und wäre damit für jedermann ein neuer PokéDex-Eintrag.

Zurrokex und seine Entwicklung Irokex

Was kann man über die anderen Pokémon sagen? Vor allem Lichtel und Kapuno klingen sehr interessant. Die Pokémon sind in der Wildnis sehr selten und auch in 10-km-Eiern findet man sie nur kaum. Als Belohnung in der PvP-Liga dürften sie sicherlich den Reiz steigern.

Zudem gab Niantic bekannt, dass man auch Wrestler-Pikachu erhalten kann. Dies fehlt hier allerdings noch komplett in der Liste. Es könnte also auf einem der Ränge einfach dazu kommen.

Das ist wichtig: Bislang handelt es sich hierbei noch um einen Leak. Es ist also nicht ganz klar, ob tatsächlich die Belohnungen so aussehen und wie genau sie verteilt werden. Man sollte also mit Vorsicht an den Leak gehen.

2020 läuft es für Pokémon GO noch nicht so rund. Wir nennen euch die Gründe: