Pokémon GO: Spieler warten seit Jahren auf den Release eines Pokémon, ist es endlich so weit?

Die Geschichte um den Release von Kecleon in Pokémon GO geht über Jahre zurück. Jetzt, mit der Ankündigung der Hoenn-Tour im Jahr 2023, müsste es doch endlich so weit sein. Doch Niantic zeigt sich sehr unklar.

Was ist mit Kecleon? Das Pokémon ist etwas Besonderes, vor allem in Pokémon GO. Seit dem Release des Mobile-Spiels im Jahr 2016 ist von Kecleon keine Spur zu finden. Was aber nicht daran liegt, dass es optisch an ein Chamäleon erinnert: Es hatte einfach noch keinen Release und bleibt das letzte Monster der Hoenn-Region, das noch nicht im Spiel ist. Gut möglich, dass seine Tarnfähigkeiten seiner Veröffentlichung im Weg stehen.

Doch nun wurde die große Hoenn-Tour angekündigt. Im Februar trefft ihr auf Pokémon aus Gen 3. Doch was ist mit Kecleon?

Unklare Ankündigung der Hoenn-Pokémon von Niantic

Das sagen die Entwickler: Vor wenigen Tagen kündigte Niantic die Hoenn-Tour an. Im Februar 2023 läuft das Event vor Ort in Las Vegas und am darauf folgenden Wochenende als weltweites Event. Auf Twitter schrieb das Team dazu:

Die Pokémon der Hoenn-Region erobern den Sunset Park, wenn die #PokemonGOTour im Februar 2023 nach Las Vegas kommt! Verbringt einen unvergesslichen Tag mit Trainern aus aller Welt! Und wer weiß, welche Pokémon euch erwarten 😉

Auf der Webseite der Tour heißt es „Vervollständigt euren Hoenn-Pokédex!“. Also das klare Ziel, den Pokédex mit allen Pokémon dieser Region zu füllen.

Hier wird es unklar: Niantic schreibt hier in der deutschen Ankündigung (via pokemongolive.com): „Macht euch auf nach Las Vegas, um all die Pokémon zu fangen, die ihr aus Pokémon Rubin-Edition und Pokémon Saphir-Edition kennt – oder seid am folgenden Wochenende beim globalen Event dabei!“

In der originalen Ankündigung auf Englisch wird aber klar unterschieden und eine Grenze gezogen. Da schreibt Niantic „have a chance to catch most Pokémon from the Hoenn Region of Pokémon Ruby and Pokémon Sapphire“. Da geht es also nur um die „meisten Pokémon“ aus der Hoenn-Region und nicht um „all die Pokémon“ aus der Hoenn-Region.

Es könnte sich um einen Übersetzungsfehler bei der deutschen Ankündigung handeln. Allerdings schreiben sie im Englischen auch „Complete your Hoenn Pokédex“. Auch da geht es um das Vervollständigen.

So reagieren Trainer: Auf Twitter zeigen sich Trainer über die Ankündigung verwirrt. Joe Merrick, der Betreiber der Webseite Serebii.net, schreibt „Sie werden uns Kecleon nicht geben, oder?“

In den Kommentaren weisen Trainer darauf hin, dass man bei der vergangenen Johto-Tour explizit in der englischen Ankündigung von „All Pokémon originally discovered in the Johto region“ sprach.

Was sind die Theorien? Es besteht die Möglichkeit, dass Niantic bei der Ankündigung einfach undeutlich war und Kecleon zur Hoenn-Tour 2023 veröffentlicht wird. Denn auch die Ankündigungs-Grafik mit Proto-Groudon und Proto-Kyogre hatte einen Fehler, den das Team erst nach der Veröffentlichung korrigierte.

Es besteht aber auch die Chance, dass man bewusst von den „meisten“ Pokémon der Hoenn-Region spricht und es bei der deutschen Übersetzung einen Fehler gab.

In einem Interview erklärte Niantic, dass der Release von Kecleon in Pokémon GO etwas ganz Besonderes werden soll.