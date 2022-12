Pokémon GO: Beliebte Raid-App bietet plötzlich Abos für bis zu 60 € im Monat – Was sollen die bringen?

Mit der App „Poke Genie“ können Spieler aus der Ferne an Raids in Pokémon GO teilnehmen. Nun führt die App Abos ein, die ziemlich teuer ausfallen können. Was bringen die?

Was ist das für eine App? Poke Genie ist eine App, mit der man sich für Raids vernetzen kann. So kann man weltweit an Raids kommen, die nur regional verfügbar sind, oder an solchen teilnehmen, für die man zu wenig Mitspieler hat.

Hat man sich registriert, kann man sich für beliebige Raids anmelden. Da kommt man in eine Warteschlange und sobald man dran ist, kann der „Host“ des Raids vor Ort Mitspieler einladen, sobald man eine Freundschaftsanfrage geschickt hat. Dann braucht man nur noch, wie gewohnt, einen Fern-Raid-Pass. Andersherum kann man sich auch als Host anmelden und selbst Spieler einladen.

Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle App von Niantic im Stile von Campfire, sondern eine externe App. Wie genau „Poke Genie“ funktioniert, zeigt euch MeinMMO-Autorin Franzi Korittke hier.

Poke Genie zeigt drei Abos mit deutlichen Preisunterschieden

Was kostet Poke Genie? Grundsätzlich ist Poke Genie kostenlos. Allerdings hat die App mit dem letzten Update verschiedene zusätzliche Abos in einem „Raid Shop“ eingeführt.

Das bietet die App jetzt an: In der App findet man seit dem letzten Update den „Raid Shop“ mit verschiedenen Abo-Modellen, die man optional abschließen kann. Es ist aber auch möglich, weiterhin kostenlos zu spielen.

Die Abonnements ermöglichen teilweise schnellere Wartezeiten, aber auch andere Boni wie Matchmaking mit besseren Trainern. Das kann bei starken Raid-Bossen nützlich sein – bei Mega-Latios und Latias etwa ärgerten sich Spieler über zu schwache Mitspieler. Ein Beispiel für lange Warteschlangen war derweil die regionale Ultrabestie Kaguron.

Allerdings veranschlagen einige der Abos sehr hohe Preise:

Der „Raid VIP“ kostet 3,49 € im Monat Soll 50% zusätzliche Kampf- & Host-Punkte bringen. Mit diesen Punkten erhöht man das jeweilige Kampf- oder Host-Level in der App, wodurch man stärkere Mitspieler und kürzere Wartezeiten bekommen kann. Man kann einen Filter für Wetterboosts einstellen, wenn man Raids sucht Gruppenbildung mit „höherwertigen“ Trainern, so die Beschreibung Ein Raid-VIP-Symbol in der Lobby Und einmalige Pässe werden ermäßigt

Der „Raid Ultra“ kostet 21,99 € im Monat Richtet sich laut App an Trainer, die über 30 Mal pro Woche raiden Gibt „erheblich kürzere Wartezeiten“, indem man der exklusiven Raid-Ultra-Warteschlange beitreten kann Es gibt vorrangigen Zugang zu „Raids mit begrenzter Verfügbarkeit“, in Zeiten, wo häufig gehostet wird. Das könne z.B. bei Live-Events oder bei bald verschwindenden Bossen der Fall sein. Ein „Raid Ultra Symbol“ in der Lobby Und alle Inhalte von „Raid VIP“

Der „Raid Master“ kostet 59,99 € im Monat Soll was für Trainer sein, die mehr als 10 mal pro Tag an Raids teilnehmen Bringt die „kürzestmögliche“ Wartezeit durch eine exklusive Master-Warteschlange Bringt ebenfalls vorrangigen Zugang zu „Raids mit begrenzter Verfügbarkeit“, in Zeiten, wo häufig gehostet wird Es gibt ein Raid-Master-Symbol in der Lobby Und die Inhalte von „Raid VIP“



Darüber hinaus gibt es einmalige Pässe, etwa den „Raid Ultra Wochenpass“ für 11,99 €, der dieselben Inhalte wie das „Raid-Ultra“-Abo bringt, aber eben nur für eine Woche.

Zudem gibt es Express-Host-Tickets für 4,99 € (1 Stunde) oder 10,99 € (3 Stunden), mit denen man reduzierte Wartezeiten beim Hosten, Gruppenbildung mit höherwertigen Trainern und 50 % zusätzliche Punkten bekommt.

Im Pokémon-GO-Subreddit wird bereits intensiv über das Thema diskutiert (via reddit). Einige Spieler sehen die Preise als zu hoch an und kritisieren die Abos deutlich. Andere verweisen darauf, dass die Grund-App ja weiterhin kostenlos bleibe.

Allerdings äußern auch manche Spieler Sorgen, dass sie nun vielleicht als kostenloser User mit längeren Warteschlangen rechnen müssten, wenn Abo-Spieler den Vorzug kriegen. Wie sich die Situation in den kommenden Tagen genau gestaltet, bleibt vorerst abzuwarten.

Was haltet ihr von dem Thema? Nutzt ihr Poke Genie oder eine vergleichbare App für Fernraids? Und könntet ihr euch vorstellen, solche Preise für ein Abo zu bezahlen? Wie schätzt ihr die Kosten ein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

