Trainer in Pokémon GO warnen: Die legendären Mega-Raids sind richtig schwer

Wenn ihr auf weniger Spieler setzen wollt, dann solltet ihr die Spitzenkonter im Team haben und ein hohes Trainer-Level haben. Wir raten aber zu Gruppen aus mindestens 6 starken Spielern, am besten aber 8 oder mehr. So habt ihr gute Chancen, eure Raids zu schaffen.

Wovor warnen die Trainer? Die neuen Raids mit Mega-Latios und Mega-Latias sind richtig schwer. So schwer, dass man mit einer Gruppe aus zufällig zusammengewürfelten Trainern leicht daran scheitern kann. Auf reddit schreibt d12fsu, dass Apps wie Poke Genie einen Schadens-Check bei Trainern machen sollen, die am Raid teilnehmen wollen. Das setzte die App auch schon bei Raids mit der Verteidigungsform von Deoxys voraus.

Das sind die neuen Raids: Zum großen Luft-Event feiern die ersten legendären Mega-Pokémon ihr Debüt in Pokémon GO. Das sind Latias und Latios. Als normale legendäre Pokémon waren sie schon oft im Spiel zu Besuch, nun auch in ihren Mega-Formen. Doch die neuen Raids überraschen viele Trainer, denn die Schwierigkeit wurde stark angezogen.

In Pokémon GO sind Mega-Raids mit Latias und Latios aktiv. Doch Trainer warnen: Mit der neuen Schwierigkeitsstufe sollte man die Kämpfe nicht unterschätzen.

