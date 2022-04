Pokémon GO: Events im Mai 2022 – Alle Termine und Boni

Dying Light 2 hat heute sein wohl größtes Update veröffentlicht. Update 1.30 bringt endlich New Game Plus. Seht hier den Trailer.

Im Juni startet dann das große GO Fest 2022 . Das Event läuft an zwei Tagen. Euch erwarten neue Pokémon, Shinys, rotierende Habitate, besondere Boni, Globale Arenen und mehr.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die neuen Events im Mai 2022 bei Pokémon GO? Schreibt uns doch hier in die Kommentare, auf welches der Ereignisse ihr euch am meisten freut und warum.

Merkt euch die Termine: In der folgenden Tabelle zeigen wir euch alle Termine zu den Events in den nächsten Wochen. Unterhalb der Tabelle gehen wir auf die Inhalte ein, die sich für euch lohnen.

Das zeigen wir hier: In der Übersicht zeigen wir euch alle Events, die euch im Mai bei Pokémon GO erwarten. Das sind eintägige Ereignisse wie Rampenlicht-Stunden oder Raid-Stunden, aber auch der Community Day sowie Themen-Events. Auch auf Änderungen im PvP gehen wir ein.

Die Übersicht der Events im Mai 2022 bei Pokémon GO mit allen Terminen und Boni. Wir zeigen euch die 5er Raids, Rampenlicht-Stunden und Themen-Events, die über mehrere Tage laufen. So verpasst ihr nichts.

Insert

You are going to send email to