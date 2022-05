Pokémon GO: Community Day mit Alola-Kleinstein bringt Extra-Boni in 11 deutschen Städten – Hier sind die Orte

Am Samstag, dem 21. Mai 2022 findet der Community Day mit Alola-Kleinstein in Pokémon GO statt. Wie schon zuvor wird es zu diesem Event wieder weltweit „Meetups“ und Sonder-Boni von Niantic geben – auch in Deutschland.

Das gab Niantic bekannt: Am 11. Mai kündigte die Pokémon-GO-Entwickler an, dass es auch beim nächsten Community Day im Mai Treffpunkte auf der ganzen Welt geben wird, an denen ihr mit Boni rechnen könnt – wie schon beim Community Day mit Velursi.

Unter anderem wird das Event sogenannte persönliche „Meetups“ bieten, aber auch einige Orte, an denen schlicht die PokéStops mit mehr Items verbessert werden. Da findet ihr dann ausschließlich virtuelle Boni vor.

Insgesamt können solche Meetups eine Möglichkeit sein, um andere Spieler zu treffen – beispielsweise um Monster zu tauschen oder sich für Raids zusammenzuschließen.

Die Orte in Deutschland zeigen wir euch hier.

Community Day: Meetups am 21. Mai 2022 – Alle Orte

In der ersten Übersicht findet ihr die „Meetups“, in der zweiten Übersicht seht ihr die virtuellen Boni.

Meetups:

Hamburg : Überseeboulevard

: Überseeboulevard Hannover : Platz der Weltausstellung, Osterstraße 18

: Platz der Weltausstellung, Osterstraße 18 Berlin : Spandau Arcaden

: Spandau Arcaden Dortmund : Westfalenpark / Eingang Blütengärten

: Westfalenpark / Eingang Blütengärten Oberhausen : Westfield Centro

: Westfield Centro Düsseldorf : Düsseldorf Arcaden

: Düsseldorf Arcaden Bonn : Münsterplatz

: Münsterplatz Leipzig : Burgplatz

: Burgplatz Stuttgart : Pariser Platz

: Pariser Platz München: Pasing Arcaden

Verbesserte Stops mit Boni:

Hamburg : City Center, Adolphsplatz 1

: City Center, Adolphsplatz 1 Hannover : Steintorplatz

: Steintorplatz Berlin : Spektepark, Stabholzgarten

: Spektepark, Stabholzgarten Dortmund : Westfalenpark, An der Buschmühle 3

: Westfalenpark, An der Buschmühle 3 Bonn : Bonn-Zentrum, Friedrichstraße 35

: Bonn-Zentrum, Friedrichstraße 35 Leipzig : Hofe am Bruhl shopping mall

: Hofe am Bruhl shopping mall Karlsruhe : Schlossplatz

: Schlossplatz Stuttgart: Oberer Schlossgarten

Muss ich mich anmelden? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ihr könnt einfach zu den jeweiligen Punkten gehen, wenn ihr in der Nähe seid. Die Meetups werden zeitgleich mit dem Community Day mit Alola Kleinstein laufen – also von 11:00 bis 14:00 Uhr am Samstag, dem 21. Mai.

Wichtig ist außerdem, dass ihr den Community Day ansonsten völlig normal spielen könnt. Bei den Meetups handelt es sich lediglich um zusätzliche Angebote, die normalen C-Day-Boni kriegt ihr natürlich überall.

Sind die Meetups was für euch? Fahrt ihr da hin, oder geht ihr nur, wenn sich zufällig eins in eurer Nähe befindet? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten geht es in Pokémon GO mit dem Wasserfestival los. Das bringt neue Spawns, Shinys und einige Boni.