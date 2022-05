Pokémon GO: Morgen startet Wasserfestival – Alle Spawns, Shinys und Boni

Am 12. Mai 2022 startet in Pokémon GO das Wasserfestival, bei dem ihr euch wieder auf viele Besonderheiten freuen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns, Shinys und Boni euch zu diesem Event erwarten.

Was ist das für ein Event? Zum Wasserfestival dreht sich alles um die Alola-Insel Poni, dessen Schutzpatron Kapu-Kime und natürlich um jede Menge Wasser-Pokémon. Dazu könnt ihr euch wieder auf zahlreiche Spawns, Shinys und Boni freuen.

Wann startet das Wasserfestival? Am 12. Mai 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit geht es mit dem Wasserfestival los. Ab dann habt ihr bis zum 20. Mai 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit die Möglichkeit, alle Vorteile des Events zu nutzen.

Alle Spawns und Shinys zum Wasserfestival

Mit dem Start des Wasserfestivals geht die Reise in der Alola-Region für euch weiter. So konntet ihr in den Level-5-Raids bereits seit dem 10. Mai auf Kapu-Kime, den Schutzpatron der Insel Poni, treffen. Während des Events erwarten euch aber auch noch weitere thematisch passende Spawns.

Dabei könnt ihr erstmals auf das Wasser- und Käfer-Pokémon Araqua treffen und es zu Aranestro weiterentwickeln. Weiterhin feiert das Gesteins- und Wasser-Pokémon Bithora sein Shiny-Debüt im Spiel und auch Lapras hat sich für euch mit seinem blauen Schal besonders in Schale geworfen.

Kapu-Kime, Lapras mit Schal, Araqua und seine Weiterentwicklung Aranestro

Welche Monster euch während des Events außerdem erwarten und wo ihr sie jeweils finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem haben wir euch alle Pokémon mit einem (*) markiert, die ihr auch in ihrer schillernden Form fangen könnt.

Wilde Spawns zum Wasserfestival

Selbstverständlich werden anlässlich des Wasserfestivals die wilden Spawns seitens Niantic thematisch angepasst und ihr werdet somit jede Menge Wasser-Pokémon in der Wildnis finden. Haltet dort nach folgenden Monstern Ausschau:

Tentacha*

Flegmon*

Goldini*

Sterndu*

Karpador*

Marill*

Loturzel*

Gehweiher

Karnivanha*

Wailmer*

Schallquap*

Bithora*

Araqua

Mit etwas Glück trefft ihr auch auf:

Quaputzi

Mantax*

Mamolida*

Pokémon aus 7-km-Eiern

Neben den wilden Spawns werden auch die Inhalte der 7-km-Eier thematisch verändert. Erhaltet ihr diese Eier während des Events aus den Geschenken eurer Freunde, dann könnt ihr auf folgende Monster treffen:

Enton*

Azurill*

Mantirps

Hydropi*

Barschwa*

Bithora*

Sterndu*

Perlu*

Die Raid-Bosse zum Wasserfestival

Und auch die Raids halten für euch den einen oder anderen neuen Raid-Boss bereit:

Raids Raid-Bosse Level-1-Raids Baldorfish*

Wailmer*

Parfi

Equana

Wuffels* Level-3-Raids Alola-Raichu*

Lapras mit Schal*

Impergator

Azumarill

Kappalores Level-5-Raids Kapu-Kime

(Zum Konter-Guide) Mega-Raids Mega-Turtok*

(Zum Konter-Guide)

Bithora als neues Shiny zum Wasserfestival

Mit dem Start des Events könnt ihr euch auf ein neues Shiny in Pokémon GO freuen: Bithora. Das Gesteins- und Wasser-Pokémon stammt aus der 6. Spiele-Generation und lässt sich zu Thanathora weiterentwickeln.

Erkennen könnt ihr die schillernde Variante anhand seines rot-weiß gestreiften Körpers sowie dem grünen blätterartigen Kopfschmuck. Während des Events solltet ihr in der Wildnis nach ihm Ausschau halten. Alternativ bekommt ihr es durch das Ausbrüten von 7-km-Eiern und in Feldforschungen.

Bithora normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Boni zum Wasserfestival

Wie ihr es von anderen Events in Pokémon GO gewohnt seid, wird es während des Wasserfestivals natürlich auch den einen oder anderen Bonus geben. Neben einer globalen Herausforderung und der Spezialforschung zur Insel Poni, die bereits vor dem eigentlichen Event-Start für euch zur Verfügung stehen, erwarten euch während des Events folgende Boni:

Regen-Lockmodule halten 2 Stunden

Doppelte Bonbons beim Ausbrüten

Mehr XL-Bonbons für ausgebrütete Eier

Neuer Schal für euren Avatar

Event-Feldforschungen

Befristete Forschung Belohnung: 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub, 50 Mega-Energie für Garados, eine Begegnung mit Lapras mit Schal und eine Begegnung mit Araqua



Die globale Herausforderung zum Wasserfestival

Was ist das für eine Herausforderung? Wie ihr das bereits von anderen Events, wie dem GO Fest kennt, wird es auch zum Wasserfestival wieder eine globale Herausforderung geben. Bei dieser müssen alle Trainer (weltweit) gemeinsam ein bestimmtes Ziel erreichen, um für die restliche Zeit des Events einen besonderen Bonus zu erspielen.

Folgende Aufgabe und Belohnung wird es geben:

Gemeinsame Aufgabe: Fangt 600.000.000 Wasser-Pokémon

Bonus: doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

Wann läuft die globale Herausforderung? Anders als die meisten anderen Boni läuft die globale Herausforderung im Zeitraum vom 11. Mai 2022 um 20:00 Uhr bis zum 21. Mai 2022 um 10:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Spezialforschung zur Insel Poni

Wie von Niantic im Rahmen der Alola-Jahreszeit angekündigt, wurde euch außerdem bereits am 10. Mai 2022 die nächste Spezialforschung zur Alola-Region unter dem Namen „Ein Poni-Abenteuer“ freigeschaltet. Hier findet ihr alle Aufgaben und Belohnungen zur neuen Spezialforschung.

Schließt ihr diese und die Forschungen der vorherigen drei Inseln rechtzeitig ab, dann erhaltet ihr ab dem 25. Mai eine kostenlose Bonus-Spezialforschung zum Ende der Jahreszeit.

Übrigens: Mit einem Trick könnt ihr beide Rocket-Kämpfe der neuen Spezialforschung zu Poni auf einmal erledigen. Wir haben uns angesehen, wie es funktioniert und zeigen es euch.

Wie findet ihr die Spawns und Boni zum Wasserfestival? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.